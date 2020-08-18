▲ 【人民幣走勢】人民幣國際化漸近 花旗：人民幣於2030年取代英鎊成全球第三大支付貨幤

人民幣國際化進程獲看好，市場分析師普遍看好人民幣匯率走勢，今日人民幣兌美元匯率再創五個半月新高。花旗預測，人民幣在2030年將逐漸取代英鎊，成為全球第三大支付貨幣，佔比由現在的1.76%大幅升至7.9%左右水平。

人民幣匯率再創五個半月高

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早高開117點報6.93，其間升幅一度收縮，但臨近收市發力再上，成功升破6.93，最終收報6.9257升160點，創自3月9日以來近5個半月新高。

中國外滙交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9325，較上個交易日升37點子，實現五日連漲，再創3月9日以來新高，上個交易日報6.9362。

離岸人民幣兌美元（CNH）亦上揚，現升95點子，報6.9208。

交易員指，雖然中美各領域摩擦不斷升級，但由於第一階段協議執行並無異議，市場風險偏好整體回暖，且美國政治風險升高，美元續跌人民幣獲益偏升。

不過，中美緊張局勢仍明顯限制人民幣表現，短期料將延續震盪走勢。

花旗：人民幣在2030年將逐漸取代英鎊

花旗首席中國經濟學家劉利剛在媒體交流會中表示，中國積極推動人民幣作為貿易結算和支付的貨幣，同時也考慮到讓海外機構投資人配置更多的人民幣資產，這要求中國的金融市場和金融機構更加國際化。

花旗預測，人民幣在2030年將逐漸取代英鎊，成為全球第三大支付貨幣，佔比由現在的1.76%升至7.9%左右。

中國債市收益率相對吸引

另外，息差亦是增加人民幣資產吸引力的原因之一。

以十年期國債作為一個指標，目前中國和美國的息差約220個基點，跟日本、歐元區的10年期國債的息差可能在300個基點左右，再加上人民幣升值的預期，將資金配置中國債市成了一個收益率相對較高的投資。

所以，劉利剛看好人民幣和中國債券市場，預期短期美元兌人民幣會逐漸升到6.9。