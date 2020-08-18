▲ 【英國買樓】在英國倫敦買樓 應該買哪一區（Zone）樓房？

很多朋友曾經問：「倫敦買樓應該買哪一區最理想？」這是一個最難解答的問題，因為喜好這回事絕對主觀，正如有人喜歡選擇太古城，走落樓下就有大型商場，交通又極為方便。但有人卻寧願多花交通費用和時間，都會選擇居住在愉景灣，因為那裏環境較幽靜，愈遠離煩囂愈喜歡。

與其道聽途說 不如實地考察

所以，這個問題你不該只信我說，又或是信某某說，在倫敦買樓前該勤力上網閱讀資料，再找適合自己需要的。譬如是區內是否有適合子女入讀的學校？治安環境可以嗎？

我向來反對隔山買牛，尤其是自住物業，一定要親自過去察看並感受環境。

日本人聚居Acton 韓國人多居New Malden

在倫敦，日本人喜歡聚居於西面的Acton，那處有小日本之稱；而韓國人則較多居住於南面的New Malden。很奇怪，華人卻沒有太明顯的聚腳地，沒有像溫哥華的列治文，但有些地區卻是較熱門的。

Barnet和Edgware環境優美 惟交通不便

早年移居的華人較多選擇倫敦北面的Barnet和Edgware區，曾到過區內的Mill Hill拜訪朋友，環境非常優美，以獨立屋為主。

附近有Costco和Bang Bang Oriental Foodhall，購物方便，但距離倫敦市中心需要一小時車程，不算方便。

Canary Wharf適合年輕一族

近來，較多華人選擇倫敦東南面的Canary Wharf，該區有很多新型高樓大廈可供選擇，較適合於附近市中心商業區上班的年輕人居住。

至於退休人士，則未必適合，因為該區太空曠，尤其是冬天嚴寒的日子，跑落樓已感到寒風迎面來襲了，走也走不動。這區較適合駕車人士居住，又或是買來作投資，因為租市尚算暢旺。

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