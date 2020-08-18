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【資金周轉】手頭資金緊拙需資金周轉　話你知如何免手續費套現10萬應急

日常開支 19:02 2020/08/18

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經濟不好，遇著資金周轉不靈，需要借錢應急，如何可以盡量減省借貸成本？渣打銀行推出新服務，除了可以透過該行的信用卡網上繳費外，亦可以網上付款第三方戶口，包括子女、另一半或朋友，甚至可以轉帳至自己第三方的銀行帳戶，毋須支付手續費及利息，即時「套現」資金應急。

首10萬元免手續費

由即日起至12月31日，渣打用戶每月使用渣打／MANHATTAN信用卡作任何網上轉帳／增值到指定帳戶（包括但不限於八達通O！ePay帳戶，支付寶香港帳戶）累積轉帳少於10萬港元，將不會被收取手續費，而10萬港元其後之所有轉帳金額將收取3.5%手續費。

方法

步驟1︰網上銀行 > 轉帳 > 本地戶口 > 新增本地戶口收款人。輸入收款人資料並確認。

步驟 2︰選擇新增的收款人。選擇從首選的信用卡中轉帳

步驟3︰輸入轉帳金額。確認交易。

不過，只有同時持有渣打的儲蓄戶口及信用卡戶口的用戶方可使用此服務。而可轉帳的金額視乎持卡人的可動用信用額，超過可轉帳的信用額，會被收取額外手續費。用戶可向該行申請提高信用額。

但透過此方法轉帳的款項不能享有「亞洲萬里通」飛行里數、「360° 全面賞」積分、現金回贈或其他信用卡奬賞計劃。

【晚吹】「大耳窿」吸血伎倆層出不窮　約朋友食飯 對方自動成擔保人？

資金較鬆動  開立1個月定存賺息

因此，需要一筆緊急短期資金的人士，可透過此方法，在無手續費情況下每月「套現」最多10萬元現金，但要注意必須在下一期信用卡帳單繳清所有款項，才不會被收取逾期還款利息。

資金較鬆動的人士，可吼住信用卡截數日與帳單最後還款日之間的日子，利用該筆款項開立1個月港元定期存款，現時年利率最高的是招商永隆銀行的3.8厘，全新客戶使用該行指定手機應用程式開戶，並開立1個月港元定存，期滿後即可輕鬆賺317元利息。

奉呼籲︰借定唔借 還得到先好借

【找卡數】轉數快可以跨行找卡數？

巴菲特投資回報都跑唔贏 信用卡利率有幾「乸脷」？

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 生活理財

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