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網上投保有甚麼需要注意？

退休及生活保障 12:23 2020/08/19

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網上投保有甚麼需要注意？

科技發展一日千里，新冠肺炎疫情以來，加速了各種網上服務的發展，加上本港近年大力推行金融科技（FinTech），虛擬銀行之外，亦有虛擬保險平台。若要透過網上投保，有哪些地方需要注意？

【延伸閱讀】【儲蓄保險】失業需要現金周轉 從保單拎錢借錢可行嗎？

本港近年大力推行金融科技，保險業監管局亦陸續發出虛擬保險牌照，市民可以透過網上平台 投保，由於過程不涉及中介人和代理人，可節省中間成本。雖省掉部分成本，但卻沒有中介人或代理人解釋保險內容及範圍，投保人就需要加倍小心。如果網上投保時遇到問題，可先透過電話或電郵聯絡保險公司了解詳情。

傳統保險的經紀會因應投保人的年齡、身體情況、負擔 能力及需要，制定不同的保險方案。在網上投保的話，投保人則需自行選擇保障額，而部分保險平台可供選擇的保險計劃亦較少。   

由於虛 擬保險公司一般不設門市 ，如果在虛 擬保險公司投保， 所有保險的手續都在網上處理。如有需要進行索償的話，亦要自行於網上處理。若習慣使用傳統保險的服務，有專人幫忙處理及跟進，或會感到不便。   

 另外，不少人在網上投保，或會參與格價網站的排名而選擇保險計劃，惟當中的參考例子多屬假設，而且投保人的實際情況往往不盡相同，因此細項條款可能存在差異，所以決定投保前，都要細閱保單的條款及資料。

無論透過任何途徑投保，投保人都要留意續保條款、承保範 圍及保單條件等，以免在索賠時出現爭議。此外，投保人需向保險公司披露真實及準確的詳細資料，如過往醫療病歷。假如你隱瞞了部分病歷，日後或會被拒索償。    

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 保險百科

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