▲ 【人民幣走勢】人民銀行在港發人民幣債券的啟示 進一步挑戰美元地位

人民幣走勢獲市場普遍看好，而最終人民幣又能否挑戰美元地位？市場專家指，從人民銀行選擇在港發行人民幣債，對人民幣走勢有一定啟示，亦有理由支持人民幣強勢的看法。

人行在港發人債將成新常態

人民銀行上周在港發行總值300億人民幣債，這已是今年的第三次。據人民銀行指，有關行動將成常態。

不少市場分析只把上述消息重點放在對人民幣息率帶來的影響，但恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，這意味人民銀行正趁這大好時機引領人民幣走向國際化。

歐美大量印鈔 內地發債吸剩資

溫灼培指，歐美大印鈔票，資金氾濫，息率極低。內地有著龐大發展需要，用稍高一點息率便能吸收全球過剩資金作已用，何樂而不為？而今次不是發美元債，是發人民幣債。人民幣的印鈔機有中央手裏，即中央再無以往要還美元的壓力。

當全球資金與人民幣捆綁一起 人民幣國際化旨日可待

溫灼培又指，債不是在內地發，是在本港發即是吸外資。當然，現在人民銀行所發的債相對短期，金額也不大。但一切也有開始。

隨國際對人民幣愈來愈信任，相信人行所發的人民幣債也將愈來愈大量及長期。當全球資金也與人民幣捆綁一起，屆時人民幣便能成功達其國際化目標。

美元四面楚歌 歐元、人民幣齊夾擊

人民幣每向國際化的方向走前一步，美元便每感受壓並倒退一步。

這正是溫灼培過去一直所說，美元除了受歐元挑戰，也正受人民幣挑戰的原因。也是為何筆者一直看強人民幣，相反卻看淡美元長遠前景的原因。

溫灼培預料，美匯跌破90指數點只是時間問題。