胡孟青：疫情下港股投資部署（有片）【系列三之三】

《香港經濟日報》App財金名家睿智理財講座，今次請來獨立股評人胡孟青（青姐），與大家分享於新冠肺炎疫情下的港股投資部署、疫情受惠股份及行業，亦會探討於新經濟時代下嚴選實力股必備條件、如何挑選心水股份。

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青姐於此節分析內地最新經濟形勢及焦點股份，要留意內地的工作會議。新經濟股方面，阿里 （09988） 面對淡馬錫減持，加上或成華府制裁目標，股價或有壓力，若阿里回至200元、230元，也是機會，因非接觸消費流行，令電商業務更水漲船高。

踏入8月，內地消費股如體育用品、餐飲股均有不俗表現，青姐於餐飲股中亦有心水，影片中會有更詳盡分析。

《香港經濟日報》App由8月4日起一連8個星期二晚上7：30，八大財金名家陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東及巴曙松在此坐陣！詳情

重溫過往內容

2020年8月4日

陶冬博士 瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席

陶冬看「大國角力 疫情疫苗和ABCDG」

2020年8月11日

陳坤耀教授 前嶺南大學校長、香港大學專業進修學院董事局主席

陳坤耀：去全球化對中國經濟的影響（短片）

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