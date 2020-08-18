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【財務自由】及早起步！30歲策劃退休5大方法

退休及生活保障 18:27 2020/08/18

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【財務自由】及早起步！30歲策劃退休5大方法

每個對於財務自由，提早退休的定義均各有不同，有人希望實現財務自由後離開打工生涯，創業實現夢想；有人則是希望可以在無財政壓力之下，繼續做熱愛的工作。雖然每個人都有不同目標，但要實現財務自由的第一步，就是要有計劃。有專欄作家在《福布斯》撰文分享，30出頭可以為「退休」做點甚麼。

企業家兼專欄作家Jodie Cook《福布斯》撰文指，對於她而言，實現財務自由意味獲得生活的選擇權，能有自由選擇工作與否，甚至能為追求夢想提供「彈藥」。她分享指，正值30歲的人可從以下5個方法策劃退休。

【延伸閱讀】【理財規劃】滙豐不派息打亂理財計劃？先搞清楚財務自由正確觀念

1. 計算退休所需資金

FIRE（Financial Independence, Retire Early，即「財政獨立、提早退休」）運動的提倡者建議，以「4％法則」作為參考指引，繼而設定儲起至少25倍的每年日常開支為目標，為30年退休生活鋪路。假設一個人每月開支2萬元，一年便需24萬元，依照「4％法則」，他的退休組合就要有近600萬元總資產。Cook認為，這個方法或不適合所有人，但前提是要有明確的儲蓄目標，並確定要用甚麼方法達到目標。

2. 維持低消費的生活模式

《富爸爸·窮爸爸》的作者清崎（Robert Kiyosaki）將喜歡揮霍的人形容為「傻瓜爸爸」（doo-dads），指他們會浪費金錢購買不需要的東西，例如是名貴汽車、奢侈品及珠寶等。Cook認為，人們可參考極簡主義者的提倡，降低自己對追求物質的慾望。她又指，每個人都可以實現極簡主義的生活，只需要在每天緊記減少不必要的支出，就能逐漸走向財務自由的目標。

3. 承擔更大的風險

在投資市場上，承擔較大的風險或有機會帶來較豐盛的回報。但不只是投資，在你的職業或人生中，你也可考慮承擔更大的風險，來搏取更大的回報。Cook認為，很多實現財務自由的人，都不是一般的打工仔，不少人透過冒險創業去做別人不敢做的事，挑戰自己，從而達到財務自由。她認為，人不會永遠活着，在有生之年時，應嘗試冒險，或會令你獲得意想不到的回報。

【延伸閱讀】不同年齡階段　應如何調整投資組合？

4. 及早開始

很多人開展新計劃時都在等待合適的時機，但Cook認為，退休計劃愈早開始愈好，愈早做準備，你就有時間去面對失敗，調整方向並重新開始。

5. 尋找共同目標的夥伴

Cook認為，組成一個有共同目標的小組，能增加實現目標的動力。她建議可與身邊最常聯絡的5個人組成團隊，透過了解彼此的計劃及目標，以及分享閱讀有關財務自由的書籍的心得，互相鼓勵並提點，或有助加快實踐計劃的進展。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 退休理財

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