胡孟青：疫情下港股投資部署（有片）【系列三之二】

《香港經濟日報》App財金名家睿智理財講座，今次請來獨立股評人胡孟青（青姐），與大家分享於新冠肺炎疫情下的港股投資部署、疫情受惠股份及行業，亦會探討於新經濟時代下嚴選實力股必備條件、如何挑選心水股份。

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胡孟青指，港股「成也A股、敗也A股」，而A股則「成也政策、敗也政策」。藍籌中不乏以收入以中國內地收入為主的企業，恒生指數步向「A股化」成定局，青姐提醒大家對此宜有心理準備，因我們難擺脫來自內地經濟的影響。

恒指短綫2萬4有支持

恒生指數迎來變革，環球大放水下，青姐認為恒指只要守得住22000、24000水平則不用太驚慌，20000大關則不容有失。恒指短綫支持位24000點，阻力在牛熊綫，即200天綫（現約於25600點）、250天綫（現約於25800點），能企穩並突破固然皆大歡喜，惟25200點續成好淡分水嶺的中軸，暫時已擺脫24200至25200點範圍，現時只待有否新催化劑出現，讓大市進一步造好。

資金氾濫，企業如何才具防守力、吸引資金？胡孟青分析指，公用股近日有資金轉投資新經濟股、新基建股，公用股如中電 （00002） 、港燈 （02638） 、電能 （00006） 及長江基建 （01038） ，若在盈利倒退情況下仍能維持一個頗吸引的派息，相信仍可獲投資者支持；一旦股價出現較大回吐時，反而能吸引資金。

另一方面，青姐亦提醒大家在股票市場無絕對：

股票沽到先係錢嚟嘅，沽唔到嘅係垃圾。

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《香港經濟日報》App由8月4日起一連8個星期二晚上7：30，八大財金名家陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東及巴曙松在此坐陣！詳情

重溫過往內容

2020年8月4日

陶冬博士 瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席

陶冬看「大國角力 疫情疫苗和ABCDG」

2020年8月11日

陳坤耀教授 前嶺南大學校長、香港大學專業進修學院董事局主席

陳坤耀：去全球化對中國經濟的影響（短片）

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