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【職場生涯】為甚麼職場新人最重要是跟對人？

博客 16:22 2020/08/18

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【職場生涯】為甚麼職場新人最重要是跟對人？

畢業生多數都是期待滿滿進入職場，惟既對新環境好奇，也會帶點恐懼。在選擇職業方面，筆者認為，雖然應盡量以興趣為先，但若找不到只好先向現實低頭。然而，心態上仍要保持積極性，勿只抱騎牛搵馬的心態去做，因為經驗及知識的累積對日後很有幫助，甚至是轉工的關鍵跳板。

【搵工】疫市求職 專家教CV必寫4大遙距工作技能

職場新人最重要跟對人

不過，筆者想說，最重要的是很多時不要只看工作或公司，更重要是跟對人。初入職場對你的最大影響，其實未必是工作本身，而是上司，因為人做每一件事總是從模仿中學習，更可怕的是，這是一個被動式兼潛移默化的過程，足以影響你一生，但又擋不住、阻不了。大家可以想像一下父母及老師的影響便會知，根本難以完完全全擺脫（縱使有些人不幸地跟父母師長關係不好也一樣，少數人更一生都活在別人的陰影下）。

記着能否成功，很多時要靠自己主動，但如果跟的上司喜歡人身攻擊，兼不願教導新人，在公司又找不到值得仰望的模仿對象，可以的話，應立即另謀高就。另有些公司文化腐敗，格外喜歡山頭主義，或小企老闆故意搞手下團隊間對立鞏固權位，遇上也要快快走人。

若然幸運地，碰上一個有野心又願意帶領團隊的上司，就應留在公司多學習及建立人脈關係。雖然可遇不可求，但你永遠是有選擇。

做哪個行業、公司及跟甚麼人，是人生最重要的抉擇之一，也是最大的投資。青春就是年輕人最大的本錢，做一份工亦有機會成本，所以若發現押錯了就必須快快止蝕。

出國工作假期   了解世界

最後，很值得一提的是，如果情況許可的話，在工作1年後，應考慮出國工作假期，以了解在外國生活的實際情況，這對日後的人生規劃十分重要。尤其在香港，變化總比預期快，有第一身的體驗，日後做任何決定也更有認知及底氣。此外，在工作思維也應跳出框框，未來工作將不再只呆在公司辦公室，歐美及內地愈多公司採遙距工作工種，是香港才日見落後，在工種及工作模式上要適應變化。

【Workation】日本推「工作度假」 倡打工仔邊度假邊遙距工作

 

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撰文 : 梁耀康 CFA, CFP、The Motley Fool HK萬里富財經專欄作家

欄名 : 生活理財

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