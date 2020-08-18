▲ 【畢業生理財】職場新人要知道的理財攻略

每年到了7、8月，很多畢業生會開始步入職場展開人生新的一頁。面對環境轉變，在理財投資及心態上都要有所適應及規劃。

讀完書周身債 清還債務定投資先？

在找到工作有收入後，就要準備如何做管理。而當下相信有不少畢業生一畢業都會有債務在身，尤其是讀沒有政府資助課程的畢業生。在還債與投資兩者之間應如何取捨？最重要是考慮成本及回報。

債務方面要考慮：債務的利率是多少？何時需要開始還款？有沒有最低還款要求？如果多於一項債務就更要弄清。 投資方面要考慮：投資工具的潛在回報及風險。

假如有一筆學生貸款及一筆信用卡欠款/私人貸款，嘗試先申請學生貸款延期還款，全數剩下來的錢，務必要盡快還清信用卡欠款等高息債務，因為投資回報率絕不可能高於信用卡利率，因為要持續取得近30厘的年回報率，對投資初哥根本是天方夜譚。如果學生貸款不能延期就先每期只還最低還款額。

操作的大原則是先還高息的欠款，其餘的只還最低還款額，之後逐一擊破。若欠款息率高於6厘以上，基本不用考慮投資（認購個別新股除外），應先用來還錢，否則欠債只會愈滾愈大。

建立基本安全網 優先選擇甚麼保險？

制定好還債計劃後，可能的話不妨抽少少錢，買100萬至200萬元的定期人壽保險，作為對父母的保障。保費每月只是數百元。不過，若父母是相對富裕的話，人壽暫時則不用買了。保險是給對別人有財務負擔的人買。

至於其他保障如醫保及危疾，等還完欠款才再納考慮範圍。大家要明白，雖然保障應趁年輕無病的時候買，但凡事都要考慮實際情況，如果本身欠債或沒有儲蓄，即使有病都根本也不會到私家醫院，花錢買醫保都是多餘兼白送錢。直到財富累積到有近10萬元，到時可買一份住大房的醫保，如果真的買可考慮自願醫保，有保障同時獲得扣稅額。

投資要進取為主

至於投資方面，應要進取為主，否則今時今日在香港，對於年輕人，沒幾個財務目標可有望達成。實際上，雖然工作薪金未必很高，但最初幾年只要肯省去不必要消費，可用來投資的錢甚至有機會較日後還高亦不奇，因為人年紀愈大，財務負擔難免會愈來愈重，很多時身不由己。

強積金應投資於環球股票基金或香港指數基金。股票則月供騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、京東（美：09618），再配搭一些新經濟股或生物醫藥股等。

【買股票投資】大學畢業買咩股？ 年輕人應長期持有的三隻股票

【原文︰職場新鮮人的理財投資攻略】（收費文章）

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