▲ 滙豐Siri Pay和渣打SC Keyboard有咩優勝？點解恒生HARO Pay是個大玩笑？

關於HARO的優缺點，華田的筆友Lafite在早前專欄都已經詳細地談過。簡單來說，HARO作為「對話式銀行」服務（Conversational banking）在香港的最大代表，仍然給予人一種高不成低不就的感覺，因為：

1. HARO並無降低一眾Non-tech savvy的客戶使用科技產品時的入場門檻，在整個Conversation flow的設計上設下了重重關卡，每關都是多字少圖、萬中選一，叫長者怎麼用呢？

2. HARO不能夠給Tech-savvy的客戶「更快」的銀行服務，如果要詢問一般資料，自己Google會更快；如果要用FPS，要先談一下心，再登入恒生的APP，對於習慣操作手機的你和我，跟HARO談心不如直接去「轉帳」一欄自己搞更快吧。

華田早在HARO Pay起步階段，便輾轉收到一些內幕消息，得知恒生準備為HARO加入FPS功能，華田當刻的反應是：「咁爛嘅Function都畀你Sell到！？成個Customer Journey勁反智喎。」

給大家兩個例子說明一下如何反智。

【延伸閱讀】恒生智能助理HARO點解唔多人用？

SIRI PAY@HSBC

聽到HARO加入FPS功能後，我馬上想起了HSBC Siri Pay，解釋一下HARO PAY有多反智。

沒用過Siri Pay？方太有介紹的哦。

Siri Pay的操作過程很簡單，叫醒Siri、告訴Siri你想轉帳的對象和金額、Touch ID／Face ID、核對資料、確認、搞掂！

Beauty在哪裏呢？首先，大家有沒有留意，大家表面上是完全沒有碰過HSBC App的！整個操作的起動點也不是HSBC App，而是每台iPhone都會有的Siri！

那便厲害了，即是說你根本不用好像HARO Pay一樣在茫茫App海裏尋找恒生的APP，或者在WhatsApp一眾朋友裏尋找HARO。

同時，滙豐也不用「訓練」一個自家Chatbot ，而直接用全球最聰明的Chatbot Siri作為連接APP的媒介，然後聲音作指令、手指作確認，搞掂！

我想這分野很明顯吧！End to End來看，這比直接登入HSBC App完成FPS要快，Tech-Savvy的一群可以收貨；同時又能降低使用科技的門檻，滿足一眾對科技較為陌生的一群（我想方太不會是手機達人吧），這便叫完勝吧！

不過Siri Pay有一個天大的缺點，就是Android是沒有Siri的，那Google Assistant有類似功能嗎？華田沒留意到有認識的銀行有這個功能，有的大家可以介紹一下哦。

【延伸閱讀】點解Whatsapp版嘅HARO仍然係雞肋呢？

SC Keyboard@Standard Chartered

甚麼是SC Keyboard呢？先給張圖大家看看：

SC Keyboard就是一個Keyboard，每當大家要打字的時候，你都可以按左上的渣打圖案，然後便會出現View Balances和SC Pay兩個功能，如果要用FPS的話，按右邊圖案、給手指、按電話簿、輸入銀碼、確認、搞掂！

Beauty又在哪裏呢？其實跟Siri Pay很像，首先是全程沒碰過渣打的APP，還有不就是一個鍵盤嘛，就像Siri一樣隨傳隨到，挺方便的。

SC Pay更高明的地方在應用場景方面，大家想一下甚麼時候有可能要FPS付款給對方？其中之一就是在同事群組裏AA制付午飯錢的時候吧，先付的人會先在WhatsApp裏公布每人要付的金額，有了SC Pay你就能在「不離開」WhatsApp的情況下完成轉帳。

你用恒生的同事呢？先叫醒HARO再說吧……

HARO Pay給我的反省

在之前的專欄裏，Lafite都談過其實HARO是有潛質褪去「雞肋」的惡名，真真正正成為Conversational Banking的鼻祖，可是路還很遙遠。

HARO Pay給我的最大反省，就是要好好地想清楚到底我們正在解決甚麼Customer pain point，Siri Pay和SC Keyboard便好好地回答了這個問題：「為了做一個P2P轉帳而打開Banking app真的很煩。FPS大家都有，我們的任務是要當下讓顧客完成轉帳，才可以避免顧客打開了對手的APP。」

HARO Pay給我的感覺，就好似係《國產特務凌凌漆》入面嘅「攞你命三千」一樣，是一個大玩笑吧。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 （91） — 從匯豐 Siri Pay 和渣打 SC Keyboard 說一下為什麼恒生HARO Pay 是個大玩笑】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。