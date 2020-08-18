【第二期保就業計劃】僱主可就65歲以上持強積金戶口僱員 申每月5000元工資補貼

▲ 【第二期保就業計劃】僱主可為65歲以上持強積金戶口僱員 申每月5000元工資補貼 -

行政長官林鄭月娥宣布推出第三輪防疫抗疫基金，將會於稍後公布詳情。林鄭月娥指，第二期保就業計劃將於8月31日接受申請，為期兩周，將新增針對長者僱員措施，僱主可為有強積金戶口的65歲或以上僱員申請每月5,000元工資補貼。

【延伸閱讀】僱主拖欠強積金 最高罰款$45萬及監禁四年

林鄭月娥指，第二期保就業計劃將涵蓋9至11月的工資補貼。當局引入新措施，針對早前未能受惠的長者僱員，以及無受疫情太大影響的大型物業管理公司和大型超市。

新措施下，僱主可為有強積金戶口的65歲或以上僱員申請每月5,000元工資補貼。而百佳及惠康兩大超市領取補貼的金額較大，在領取補貼期間，需為顧客提供減價優惠，或為弱勢機構提供超市券。另外，大型物業管理公司收到的第二期保就業計劃後，需回饋不少於80%給業主或業主立案法團，細節交由業主和物管公司決定。林鄭月娥又呼籲大商場業主為租戶減租紓困。

林鄭月娥表示，第一期保就業申請已大致完成，約14.85萬名僱主受惠，涉及190萬名僱員，工資補貼涉及439億元，97%為中小企僱主。

責任編輯：李瑩