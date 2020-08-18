胡孟青：疫情下港股投資部署（有片）【系列三之一】

《香港經濟日報》App財金名家睿智理財講座，今次請來獨立股評人胡孟青（青姐），與大家分享於新冠肺炎疫情下的港股投資部署、疫情受惠股份及行業，亦會探討於新經濟時代下嚴選實力股必備條件、如何挑選心水股份。

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胡孟青指，恒生指數於9月7日（即恒指最新季檢結果變動生效日）前，走勢仍較難掌握，因50隻恒指成分股以傳統行業為主，如銀行、保險、資源及食品等。於今次恒指季檢「三出三入」中，藥明生物 （02268） 被視為染藍黑馬，胡孟青認為應關注藥明生物是否優質藍籌，須視乎其自身業務。

回顧今年環球市場，恒指年初於29000點水平拾級而下，3月隨着新冠肺炎疫情嚴峻，投資者情緒跌落谷底，峰迴路轉的是，胡孟青指美國聯儲局於3月兩度突發減息屬「橋唔怕舊、最緊要受」，另推無限量寛救市，成為推高股市其中一個重要誘因。

然而，多個指數於量寬下已略見疲態，無限量寬如何持續成為推動股市的動力？下一節】解答。

《香港經濟日報》App由8月4日起一連8個星期二晚上7：30，八大財金名家陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東及巴曙松在此坐陣！詳情

重溫過往內容

2020年8月4日

陶冬博士 瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席

「大國角力 疫情疫苗和ABCDG」

2020年8月11日

陳坤耀教授 前嶺南大學校長、香港大學專業進修學院董事局主席

陳坤耀：去全球化對中國經濟的影響（短片）

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