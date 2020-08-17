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【定期存款】5萬元定存七日賺息5.5厘　毋須新資金

收息攻略 19:06 2020/08/17

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【定期存款】5萬元定存七日賺息5.5厘　毋須新資金

定期存款利息比較，看好人民幣走勢的話，可考慮人民幣定期存款。以起存額本金5萬元計，定期存款七日，年息高達5.5厘。是項優惠由中銀香港（02388）提供，毋須新資金。若以存期一個月計，起存額同為本金5萬元，年息則為3厘。

港元定期存款方面，暫見由匯豐銀行提供的年息5厘息最高，起存額為本金3萬元，存期僅為七天期的港元定期存款。若以存期一個月計，年息則為2厘。

人民幣即期收升81點　創近5個半月高

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早隨中間價表現高開95點子報6.9403，更一度漲147點破6.93，惟上方有阻力，最終收報6.9417升81點，創自3月9日以來近5個半月新高。

中國外滙交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9362，較上個交易日升43點子，連升第四個交易日，且創3月9日以來逾五個月新高，上個交易日報6.9405。

中美貿易對話推遲但協議無恙　人民幣在7.0附近有支撐

招商銀行首席外滙分析師李劉陽指，中美貿易談判牽頭人對話在上周六（15日）意外未能成行，從種種跡象看，會期推遲似乎並不完全意味着貿易協議出了問題，因為雙方的工作層級仍然在為會晤的舉行進行努力，貿易協議應該仍然安全有效。

從中方加快農產品和能源採購的行動看，中美貿易協議應該仍然完好無恙。只是在美國對中國科技企業施壓方面，雙方還需要一定的時間繼續溝通。

中美未會晤的消息或許對匯率造成一定的負面影響，而美元如果進一步反彈也會加劇匯率回調的幅度。但在貿易協議依然安全的大環境下，人民幣匯率的回調幅度可能受到限制。

從技術上看，人民幣目前仍處於升值通道中，預計本週人民幣交易區間6.9至7。

【人民幣走勢佳　瑞銀：人民有望升值至6.8：按此

【人民幣走勢如何　話你知取決兩個因素：按此

 

 

 

欄名 : 存款收息

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