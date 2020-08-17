Fresh grad初入職場　要點樣理財？（投資篇）

上一期積臣講Fresh grad初初出社會做嘢，收入唔高，喺云云理財產品中可以點樣選擇。上篇講咗保險篇，今集講投資篇。

【上期閱讀】Fresh grad初入職場 要點樣理財？（保險篇）

愈早開始投資 享受複息效應

愈年輕，理應愈可以承受較高嘅投資風險，因為年輕人距離退休日子尚遠，就算中間經歷股災，都仲有時間去追平損失。如果Fresh grad家庭負擔唔多，應盡量儲蓄，保留現金流，並將資金放入投資組合，令到自己資產增值。愈早開始投資愈好，因為可以用複息效應令你財富增值，而年期愈長，複息效應愈大。

有追開積臣呢個blog嘅人，都知道積臣極反對儲現金放喺銀行，因為係全球量化寬鬆年代，現金唔可以做到資產增值，仲可以輸通脹，積臣好認同橋水基金（Bridgewater）創始人達利奧（Ray Dalio）嗰句話：「現金是垃圾」。

【了解複息效應】輕鬆儲錢大法 認識複息效應

上次積臣講完保險，今次就講投資產品，而Fresh grad收入唔高，金融機構理應唔會sell你複雜投資產品，特別係槓桿或掛鈎產品，真係有，最好都係Say No，先充實自己理財知識。

基金

基金呢個名應該唔少人會感到負面，經常聽到有人講買基金要好多費用，又會蝕錢。但到𠵱家基金產品都出現咗好大改變，除了調低入場費、管理費外，又有低門檻基金產品平台，如有睇電視，應該有留意到有間用綠色做招牌嘅銀行係咁賣廣告，話用手機APP就可以低至1蚊入場費買到基金。

對於Fresh grad，積臣認為基金唔係首選，一來基金多收費名目、收費高，未有投資回報，先付高昂成本，二來部分基金條款複雜，投資知識唔多嘅Fresh grad真係幾難理解，買咗自己唔熟嘅產品，蝕咗錢，喊都無謂。對比基金，積臣認為另有更好嘅選擇。

強積金

出嚟做嘢，人工夠法定水平，僱主同僱員就要強制性月供強積金。強積金係法定退休金制度，通常要65歲先攞得，點算係投資咩？強積金除了強制性供款外，仲有兩種，一種係舊年推出嘅可扣稅強積金自願性供款，另一種係特別自願性供款。

有咩分別？前者最大分別係可以扣稅，但提取條件同強制性供款一樣，即係通常要65歲先攞得，扣稅呢樣嘢，積臣認為除非你係高收入一族，否則你可以扣嘅稅非常有限，而且65歲呢個提取條件係幾影響未來現金流。

至於，特別自願性供款其實存在好耐，但受託人就好少做宣傳。特別自願性供款無強制性供款嘅提取條件，即係鍾意幾時攞都得。咁樣比較，特別自願性供款較為可取。要留意嘅係，並唔係所有受託人都有提供呢隻計劃。

以上兩種強積金產品實際上都係買基金，但強積金監管更多，雖然強積金基金收費比傳統基金低，但各大受託人提供嘅強積金基金選擇大同少異，而且你要識揀受託人，否則就算係同類基金，回報可以差天共地。

股票

投資股票，應該係最多人聽得最多，一來獲利較多、較快，二來而且彈性高，即時套現，係唔少人選擇投資嘅渠道，但回報高，伴隨係高風險，而且訊息量大，有正職人士係好難日日Mon住個市，所以好多時都聽到有人蝕錢之餘，又要「坐艇」。

想財富增值，股票市場的確係一個唔錯嘅選擇，但Fresh grad入市前，一定要做功課，了解股市行情及當中風險。如對於無時間Mon市、對個別股份認識有限嘅人，ETF會係更好嘅選擇，特別係指數ETF，令你回報可以緊貼大市。ETF簡單講係上咗市交易嘅基金，但比基金好處係管理費更低，無其他手續費，而且喺交易所可以即時賣出，套現返現金。而且有券商及銀行都有推出月供股票計劃，令你定時定額進行投資，唔使要你經常Mon住個市。

此外，𠵱家可以開證券戶口嘅機構好多，Fresh grad應選擇一間低佣金券商，減低你投資成本。

AI理財顧問

𠵱家興金融科技，有金融機構推出AI理財顧問，為用戶作出投資建議。但呢樣嘢仲係發展階段，而且推出呢類服務都係初創金融科技公司，公司實力有待觀察，積臣建議Fresh grad暫未宜先沾手。

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。

=====

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載