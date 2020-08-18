Pizza Hut外賣自取／外送速遞薄餅買一送一　KFC三人滋味桶​​​​​​​$99

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Pizza Hut：普通批／大批外賣自取及外送速遞買一送一

由即日起至8月31日，Pizza Hut推出普通批／大批外賣自取及外送速遞買一送一優惠，活@KCC、峻巒、日出康城、竹園廣場及水泉澳分店除外。顧客只需於選購時輸入/提供優惠碼「P0820」即可享用本優惠。

外賣自取優惠適用於星期一至日；外送速遞優惠只適用於星期一至五，每組買一送一優惠需收取$20買一送一外送附加費。此外，外賣自取優惠逢星期六及日最後下單時間為下午5時半，而最後取貨時間為下午7時。

優惠不適用於購買海鮮至尊、錦繡至尊、火辣滋味、二重奏必勝批、自選餡料批及限時推廣必勝批。買一送一優惠不可與其他優惠同時使用。

2. OpenRice：指定餐廳外賣自取送酒精搓手液

由即日起，只需於指定餐廳用OpenRice外賣自取落單，即有機會獲得酒精搓手液！

指定餐廳包括Outback Steakhouse、薩莉亞意式餐廳、荳子、泰潮、八方雲集鍋貼水餃專門店、沙嗲王、花斑茶社。優惠只適用於上述指定餐廳。數量有限，送完即止。

3. KFC：三人滋味桶$99

由即日起至8月19日晚上6時至9時，6件家鄉雞或香辣脆雞、3個辣汁蘑菇香飯或家鄉雞皇飯(普通)、1份格格脆薯塊(普通)、3件經典葡撻同3杯汽水(中)只需$99。

加配或升級優惠：

+$3 升級至辣汁蘑菇香飯或家鄉雞皇飯(大)

+$6 加配馬鈴薯蓉(普通)



另外，即日起至8月28日所有套餐飲品免費升級至大汽水。