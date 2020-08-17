▲ 【收息股】收息股話當年 汲取教訓不要瞓身一隻收息股

買收息股也是投資一種，就是是相對派息穩定，也有其投資風險要注意。看一看傳統收息股滙豐（00005）也可以暫停派息，便知道投資市場沒有絶對。因此，就算買收息股，也切勿瞓身押注一隻。滙豐如是，當年的「8號仔」電訊盈科如是。

這個世界上沒有永遠的收息股，因為股票始終是公司，經營和管理是會隨着時間和環境而有變化的。

財務策劃師唐入德玲如是說。

「8號仔」早年壟斷了香港的固網通訊，業務非常穩定，也是當年其中一隻公認優質的公用股。

但2000年科網熱潮時，現時的主席李澤楷以蛇吞象方式，以自己持有的盈科數碼動力收購香港電訊，結果成功了，並且注入其他一些互聯網相關的業務，但因為收購初期負債過高，結果有幾年不派息，令到很多靠8號仔食息的股東們大失預算。

所以，千萬不要瞓身一隻收息股，而且，你要認真看待買入的收息股！

無論你買了多少，最好就當自己是該公司的老闆。這一點非常重要，即使我們不能真正影響公司的日常運作，但只要你本着自己就是這家公司老闆的心態，就會認真分析和評估該公司的業務。

但妳不用時刻盯着她們的股價，最多只需要一星期看一次股價便可。如果你發現，該股票曾經不尋常地波動，便去找出原因。如果涉及基本因素變化，才去評估一下應否改變投資策略。如果不是，便可以繼續持有。

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