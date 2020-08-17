▲ 2020年Tripadvsior全球十大航空公司出爐 呢間港人經常搭？

今年全球受新冠病毒疫情影響，外遊可免則免。想「睇定先」解一解旅遊癮，旅遊網站TripAdvisor公布2020年全球十大航空公司，港人常搭的航空公司都有上榜！

【延伸閱讀】航空業不是最慘的行業 《福布斯》專欄：疫情將摧毀這3類行業

旅遊網站TripAdvisor根據旅客的評分，公布今年全球十大航空公司（2020 Travellers Choice）名單，今年排名頭三位為藍色巴西航空、新加坡航空及大韓航空。至於港人都會經常選搭的日本航空（JAL）及長榮航空亦有上榜，分別排第4名及第7名。

2020年TripAdvisor全球十大航空公司 排名 航空公司 1 藍色巴西航空（Azul） 2 新加坡航空（Singapore Airlines） 3 大韓航空（Korean Air） 4 日本航空（Japan Airlines） 5 Jet2航空（Jet2.com） 6 新西蘭航空（Air New Zealand） 7 長榮航空（EVA Air） 8 維珍航空（Virgin Atlantic Airways） 9 卡塔爾航空（Qatar Airways） 10 阿聯酋航空（Emirates）

同時，TripAdvisor亦公布了客艙等級排名：

最佳頭等客艙︰阿聯酋航空

最佳商務客艙︰長榮航空

最佳豪華經濟客艙︰新西蘭航空

最佳經濟客艙︰藍色巴西航空

責任編輯：曹佩鈞

======

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

＝＝＝＝＝

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載