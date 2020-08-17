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2020年Tripadvsior全球十大航空公司出爐　呢間港人經常搭？

消費錦囊 18:26 2020/08/17

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2020年Tripadvsior全球十大航空公司出爐　呢間港人經常搭？

今年全球受新冠病毒疫情影響，外遊可免則免。想「睇定先」解一解旅遊癮，旅遊網站TripAdvisor公布2020年全球十大航空公司，港人常搭的航空公司都有上榜！

【延伸閱讀】航空業不是最慘的行業   《福布斯》專欄：疫情將摧毀這3類行業

旅遊網站TripAdvisor根據旅客的評分，公布今年全球十大航空公司（2020 Travellers Choice）名單，今年排名頭三位為藍色巴西航空、新加坡航空及大韓航空。至於港人都會經常選搭的日本航空（JAL）及長榮航空亦有上榜，分別排第4名及第7名。

2020年TripAdvisor全球十大航空公司
排名 航空公司
1 藍色巴西航空（Azul）
2 新加坡航空（Singapore Airlines）
3 大韓航空（Korean Air）
4 日本航空（Japan Airlines）
5 Jet2航空（Jet2.com）
6 新西蘭航空（Air New Zealand）
7 長榮航空（EVA Air）
8 維珍航空（Virgin Atlantic Airways）
9 卡塔爾航空（Qatar Airways）
10 阿聯酋航空（Emirates）

 

同時，TripAdvisor亦公布了客艙等級排名：

  • 最佳頭等客艙︰阿聯酋航空
  • 最佳商務客艙︰長榮航空
  • 最佳豪華經濟客艙︰新西蘭航空
  • 最佳經濟客艙︰藍色巴西航空

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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