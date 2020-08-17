2020年Tripadvsior全球十大航空公司出爐　呢間港人經常搭？

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今年全球受新冠病毒疫情影響，外遊可免則免。想「睇定先」解一解旅遊癮，旅遊網站TripAdvisor公布2020年全球十大航空公司，港人常搭的航空公司都有上榜！
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旅遊網站TripAdvisor根據旅客的評分，公布今年全球十大航空公司（2020 Travellers Choice）名單，今年排名頭三位為藍色巴西航空、新加坡航空及大韓航空。至於港人都會經常選搭的日本航空（JAL）及長榮航空亦有上榜，分別排第4名及第7名。
|2020年TripAdvisor全球十大航空公司
|排名
|航空公司
|1
|藍色巴西航空（Azul）
|2
|新加坡航空（Singapore Airlines）
|3
|大韓航空（Korean Air）
|4
|日本航空（Japan Airlines）
|5
|Jet2航空（Jet2.com）
|6
|新西蘭航空（Air New Zealand）
|7
|長榮航空（EVA Air）
|8
|維珍航空（Virgin Atlantic Airways）
|9
|卡塔爾航空（Qatar Airways）
|10
|阿聯酋航空（Emirates）
同時，TripAdvisor亦公布了客艙等級排名：
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 消費錦囊