【親子理財】2歲女獲父母贈逾6萬元Hermès手袋　「超級奶爸」何基佑：錯誤理財觀或削子女將來賺錢動力

Hermès、LV等「名牌」對於小朋友的意義是什麼？美國饒舌歌手Cardi B給兩歲女兒送贈一個價值約8,000美元（約62,400港元）的Hermès的粉紅色Birkin手袋作生日禮物，並在IG貼圖分享，被網民批評混淆小朋友價值觀。

送6萬港元名牌手袋 專家：價錢≠價值

有專家認為，小朋友年紀尚輕未懂名牌手袋的價值，而父母從小為子女提供富裕的物質生活，或會形成錯誤的理財觀念。

美國饒舌歌手Cardi B將女兒拆開這份價值不菲的生日禮物片段放上社文平台後，隨即引來網民質疑，指他們「曬命」，更教導子女錯誤的金錢觀念。除了這對歌手夫婦外，美國天后Beyonce亦曾送贈LV手袋予她8歲的女兒，同樣引來外界非議。

▲ 美國饒舌歌手Cardi B與歌手老公Offset送Hermès手袋作女兒生日禮物。

有「超級奶爸」之稱的兒童財商導師何基佑（Kay）認為，明白父母想送贈具有價值的禮物予子女，惟對於小朋友而言，他們尚未懂得名牌手袋的價值，父母或誤將價錢等同價值。

Kay又指，對於小朋友而言，收到糖果或玩具做禮物，或會比收到名牌手袋更為開心，家長也可為子女安排一場難忘的親子體驗，與子女一起創造禮物的價值。

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專家：錯誤理財觀或削子女賺錢動力

Kay指出，現時香港家庭愈來愈富裕，能為孩子提供物質生活享受，例如是經常買玩具、去旅行及吃自助餐等。

家長從小為子女提供富裕的物質生活時，或會形成錯誤的理財觀念。他解釋，子女從父母身上輕易地獲得名牌手袋等昂貴奢侈品時，便會對這種生活習以為常，

當他們出社會工作時，每月只能賺到1、2萬元，追不上家中提供的物質生活，便感到有落差，甚至因而失去了賺錢動力。

Kay建議家長應及早為子女進行理財教育，教子女分辨「想要」及「需要」的分別，並讓他們明白金錢需透過努力工作獲得，並有其限制。

當小朋友出現「人有我有」的心態時，應教導他們金錢非無窮無盡，購買時需要在「想要」及「需要」之間取捨，並從小培養他們儲蓄的習慣。

記者：李瑩

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