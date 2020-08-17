【收息股】「房地產投資信託」（REITS）及「商業信託」有何分別

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【我要做業主】陸浩明賣樓賺3成後悔「落錯車」 轉投資日本物業收租
香港電訊（06823）是近日比較多人談論的收息股之一，息率高，派息穩定。香港電訊股價在公司宣布派發中期息每股0.301元後，走勢靠穩向好。香港電訊是必須派息的「商業信託」之一。大家對「商業信託」認識有幾多？
對投資者來說，商業信託的架構跟房託相似，最重要是，只要她們賺錢，也一定要派息。
現時在香港上市的商業信託主要有3隻，一隻是由電能實業（00006）分拆出來的香港電燈（02638）；另一隻是由電訊盈科（00008）分拆出來的香港電訊（06823），其餘一隻是鷹君集團（00041）分拆出來的朗廷（01270），主要持有幾項酒店物業。
股票代號有「SS」作記認
準確來說，這些商業信託是屬於一種叫做「股份合定單位」（Stapled Securities，在大利市機顯示的公司名字旁有SS這兩個英文字母，就是Stapled Securities的簡寫）的股份類別。
每個「股份合定單位」由3部分組成：
1.信託單位，享有該公司的全部經濟利益；
2.與合定單位「掛鈎」的股份，可轉換為該公司普通股中的實益權益
3.附屬的優先股，這個優先股沒有任何股息分派權利，但如果公司倒閉或清盤，又或者信託被終止，可以按面值贖回。
REITs賺錢一定要派息 息率比國債高
至於「房地產信託」（REITs），最大特色是賺錢就一定要派息，而且，息率比國債高。
但當然，她們始終是股票，股價也會有上落，不過整體上，這些房託的股價表現相對硬淨。
用專業的說法，她們確實比較具防守性（Defensive），背後原因是她們的業務比較穩定，而且也會固定派息。
【不宜加入退休食息組合的收息股：按此】
欄名 : 理財學堂