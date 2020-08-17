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【收息股】食息注意　不宜加入退休食息組合的收息股

收息攻略 18:00 2020/08/17

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【收息股】食息注意　不宜加入退休食息組合的收息股

買股收息，宜揀選派息穩定及業務相對穩定的收息股，所以「必須派息」的「房地產信託基金」（REITs）向來有其捧場客，更有食息族會將這類股份放到其退休投資組合。不過，並非所有收息股都適宜當作退休食息之用，特別是哪些受經濟環境影響力較大的收息股。

「疫情」成照妖鏡　哪些收息股更抗跌

新冠肺炎疫情對經濟活動構成直接影響，變相令投資者更容易看清，哪些股份，特別是一直被認為是業務穩定的收息股的「抗疫力」有幾高。

當經濟處於低潮時，一些業務不受經濟循環影響的公司，才有能力持續穩定地派息。而這些公司，大多屬於所謂的公用股，例如從事水、電、煤、電訊和基建類的公司。

除了公用股，今次疫情，也讓投資者更能看清「房地產信託基金」（REITs）及「商業信託」的抗跌力及分別。

買收息股食息　非每隻都可當退休之用

市場上，領展（00823）是較多投資者熟悉的「房地產信託基金」；而港燈（02638）和香港電訊（06823）則是「商業信託」的例子。

提及「商業信託」，這些信託的買賣雖然跟普通股票一樣，但組織架構上是一種商業信託。根據條文，只要她們賺錢，便要派息。而且，一般要將9成可分派利潤派出來。

揀股退休收息　避開受經濟環境影響較深者

除了港燈和香港電訊外，還有一隻以酒店為主要業務的商業信託，但酒店業務太受經濟影響，在今次疫情中更是重災區之一，所以，她不適合作為退休收息股。

事實上，大部分房託也是以持有收租物業包括商場和寫字樓為主，她們也不太適合作為退休收息股。

至於領展則相對較好，因為她的核心資產是屋邨的商場和停車場，較少受經濟景氣影響，但近年她也買入一些寫字樓物業來收租，所以，穩健性比過去稍遜。投資者宜持有一些，但不應佔太大比重。

【知多啲　房地產信託與商業信託有何分別： 按此

退休 REITS 信託基金 公用股 領展 港燈 新冠肺炎疫情 收租 收息股

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