【金價走勢】印度商人豪花逾3萬港元訂製「金口罩」　投資抗疫相得益彰？(附個人訪問影片)

金價回升，現貨金價再度升至每安士1,950美元水平。黃金受市場追捧外，印度更有商人自資4,000美元（約30,999港元）訂製「金口罩」，不過連他也自言，不知該口罩是否具防禦新冠病毒的功效。

【延伸閱讀】【金價走勢】黃金強美元弱 最終能否挑戰美元霸權？

金口罩要價3萬港元 防疫效果成疑

據法新社報道，現年49歲印度商人Shankar Kurhade花費大約4,000美元（約30,999港元）訂製金口罩，該口罩約重60克，金匠花了8天時間才完成。

他形容，金口罩具有細小的孔，有助他佩戴時能夠保持呼吸暢順。新冠肺炎疫情下，口罩成為了每個人的必備防疫用品，不過即使「金口罩」造價甚高，卻未能證明具有相當的防疫效能。

▲ Kurhade熱愛戴金飾，連口罩也要由金製造。（The National訪問片段截圖）。

Kurhade指，「不確定金口罩具有防疫的功能，會同時採取其他預防措施。」。

印度人向來以愛黃金見稱，Kurhade也不例外，他外出時喜歡配戴各式各樣的金飾，包括手鐲、項鍊和戒指，合共重達1公斤。當他看到媒體報道有人戴由銀製成的口罩後，便萌生了訂製金口罩的想法。他又指，當戴上金口罩後引來途人的目光，甚至爭相與他拍照。

【延伸閱讀】【金價走勢】看好黃金 話你知投資黃金的3個方法有咩唔同？

雖然金口罩的防疫效果成疑，將黃金製成口罩後，放售時或涉及手工費及鑑定等問題而難達到投資或保值的效果，不過，金口罩或許會成為紀錄今次疫症的藝術品，甚至在將來具有收藏或拍賣的價值。

《The National》訪問片段：

▲ 【金價走勢】印度商人豪花逾3萬港元訂製「金口罩」 投資抗疫相得益彰？

▲ 【金價走勢】印度商人豪花逾3萬港元訂製「金口罩」 投資抗疫相得益彰？（網上截圖）

▲ 【金價走勢】印度商人豪花逾3萬港元訂製「金口罩」 投資抗疫相得益彰？（網上截圖）

▲ 【金價走勢】印度商人豪花逾3萬港元訂製「金口罩」 投資抗疫相得益彰？（網上截圖）

責任編輯：李瑩

======

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

＝＝＝＝＝

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載