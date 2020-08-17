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【金價走勢】印度商人豪花逾3萬港元訂製「金口罩」　投資抗疫相得益彰？

理財學堂 17:32 2020/08/17

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金價回升，現貨金價再度升至每安士1,950美元水平。黃金受市場追捧外，印度更有商人自資4,000美元（約30,999港元）訂製「金口罩」，不過連他也自言，不知該口罩是否具防禦新冠病毒的功效。

【延伸閱讀】【金價走勢】黃金強美元弱　最終能否挑戰美元霸權？

金口罩要價3萬港元  防疫效果成疑

據法新社報道，現年49歲印度商人Shankar Kurhade花費大約4,000美元（約30,999港元）訂製金口罩，該口罩約重60克，金匠花了8天時間才完成。

他形容，金口罩具有細小的孔，有助他佩戴時能夠保持呼吸暢順。新冠肺炎疫情下，口罩成為了每個人的必備防疫用品，不過即使「金口罩」造價甚高，卻未能證明具有相當的防疫效能。

Kurhade熱愛戴金飾，連口罩也要由金製造。（The National訪問片段截圖）。

Kurhade指，「不確定金口罩具有防疫的功能，會同時採取其他預防措施。」。

印度人向來以愛黃金見稱，Kurhade也不例外，他外出時喜歡配戴各式各樣的金飾，包括手鐲、項鍊和戒指，合共重達1公斤。當他看到媒體報道有人戴由銀製成的口罩後，便萌生了訂製金口罩的想法。他又指，當戴上金口罩後引來途人的目光，甚至爭相與他拍照。

【延伸閱讀】【金價走勢】看好黃金　話你知投資黃金的3個方法有咩唔同？

雖然金口罩的防疫效果成疑，將黃金製成口罩後，放售時或涉及手工費及鑑定等問題而難達到投資或保值的效果，不過，金口罩或許會成為紀錄今次疫症的藝術品，甚至在將來具有收藏或拍賣的價值。

《The National》訪問片段：

【金價走勢】印度商人豪花逾3萬港元訂製「金口罩」　投資抗疫相得益彰？

【金價走勢】印度商人豪花逾3萬港元訂製「金口罩」　投資抗疫相得益彰？（網上截圖）

【金價走勢】印度商人豪花逾3萬港元訂製「金口罩」　投資抗疫相得益彰？（網上截圖）

【金價走勢】印度商人豪花逾3萬港元訂製「金口罩」　投資抗疫相得益彰？（網上截圖）

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財學堂

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