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樹藝業見習生計劃現已接受申請　樹藝師及攀樹員最多可獲發3萬元獎金

職場 15:45 2020/08/17

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發展局局長黃偉綸昨發表網誌指，近年社會愈來愈關注樹木管理及護養，政府希望培育更多具備相關知識和技術的人才，所以早前城市林務發展基金下的學習資助計劃已開始接受申請，鼓勵更多年輕人投身樹藝及園藝業，以保持城市林木健康，保障市民安全。

【延伸閱讀】【CRE考試】政府9月招聘AO、EO CRE考試及基本法測試即日起可報名（附申請資格及方法）

見習生獲認可 發放獎金

為鼓勵新血入行，城市林務發展基金下的見習生計劃已於8月10日開始接受僱主申請。計劃透過僱主向見習生提供每月薪酬約39%的培訓津貼，以及向取得獲認可的樹藝師或攀樹員專業資格的見習生，分別發放3萬元及2萬元獎金。

樹藝師及攀樹員見習生的培訓期，分別為3年及18個月。

計劃鼓勵僱主僱用樹藝和樹木管理課程的畢業生，提供在職培訓機會，讓他們汲取工作經驗，為日後成為合資格樹藝師及攀樹員鋪路，預計每年將惠及約100名畢業生。

見習生計劃申請表格及詳情

作者：杜正之

責任編輯：蔡偉強

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欄名 : 職場百科

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