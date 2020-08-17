網上投保成為最近的市場熱話，特別在疫情期間，保監局於年初推出臨時便利措施，容許保險公司以非會面方式投保指定保險產品，包括合資格延期年金保單等，月前更宣佈延長有關措施至今年9月30日。隨著科技日新月異的發展，也使我們的生活愈來愈便捷，網上投保是一大趨勢。不少保險公司因而積極應用保險科技，開發、加強網上平臺，拓展網上以及手機銷售。中銀人壽也與時並進，繼續完善網上銷售管道和平臺，讓客戶可一站式投保和管理保單。此外，我們同樣重視客情，著重和客戶之間的交流，設身處地理解客戶的需要。

早前，中銀人壽以網上問卷形式，訪問434名香港客戶，調查他們購買保險的意向和習慣。調查發現，有3分之1的受訪者曾於過去12個月內，以手機應用程式或網上管道構買保險。當中，6成半受訪者曾在網上購買旅遊保，而約3成則曾買儲蓄保。另外，約有6成受訪者希望可於網上或手機應用程式投買短期儲蓄保，近4成則希望可投保退休年金產品。因應保監局臨時便利措施，我們於4月推出手機銀行版「中銀人壽延期年金計劃（固定年期）」，方便市民隨時隨地用手機投保；2月的時候再加推「目標三年網上儲蓄保險計劃（網上投保）」，提供首年保費折扣優惠，均適用於網上銀行和手機銀行。

值得注意的是，受訪者認為最理想的平均網上投保時間為13.6分鐘。因此，保險公司在優化和發展網上和手機應用程式管道時，要特別注重客戶體驗，設計簡易清晰的界面，確保流程簡單順暢，同時也要符合相關監管要求及合規。太多步驟反而會在過程中流失客戶。

我們重視開拓新管道，迎合大眾需要，同樣地，我們也重視人與人之間的溝通；用心關懷客戶，是科技暫時無法取代的關鍵因素。

日前，我們客戶服務部收到一封來自一位老太太的感謝信。在33度的高溫下，這位老太太和女兒來到我們在中環的客戶服務中心，原來她剛剛喪偶，前來辦理丈夫的身故賠償手續。看到她們汗如雨下，我們的客戶服務員立即給了她們兩杯冰水，並細心解釋所需文件和程序。最後，同事還給了她們名片，歡迎她們有問題時可隨時致電聯絡我們。

同事憶述，這位老太太失去老伴，十分悲傷。對客戶來說，面對喪親之痛，還要東奔西跑處理保險索償，真令人身心疲憊。因此，我們可以做到的，就是真誠地從客戶角度出發，設身處地思考客戶的需要，然後伸出援手。天氣酷熱，我們就給她們遞來兩杯涼水；她們不懂得怎樣去遺產承辦處，我們就為她們找地址和開放時間等資料。

我們也許未必能完全為客戶分憂解難，但可以為他們減輕投保或索償時的負擔。見微知著，有時候別人需要的，可能只是一杯涼水，一聲安慰，一點關懷。我們仍然會繼續優化網上平臺，令客戶更便利，但我們會同時著重與客戶面對面的交流，為他們提供專業的財務分析和優質的售後服務。

免責聲明：本文由中銀人壽編寫，僅供參考之用。中銀人壽已力求資料準確，但不會對或會因此而引致的任何損失負上責任。任何人如打算在參考本文內容後作出任何投保決定，敬請先向專業人士尋求獨立意見。

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