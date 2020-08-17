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【港元定期存款】iBond即將推出 大行港元定存年利率比較 最高係幾多厘？

收息攻略 15:51 2020/08/17

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上星期傳出通脹掛鈎債券（iBond 2020）的初步消息，市傳最快或於9月中開售。多間大行調整港元定期存款年利率。

比較中銀香港、工銀亞洲、恒生銀行、滙豐銀行及渣打銀行，以短存的年利率最高，最高為中銀香港的4.3厘，為使用該行登記政府派錢1萬元的計劃用戶，優惠期至8月底。6個月及一年存期均以工銀亞洲最高，分別為0.85厘及1厘，但入場費較高，需要100萬元。

專家以發鈔行帶頭降息，料中小行再跟減；且因本港經濟正陷衰退，料業界首重嚴控成本，毋須逆市加息搶存。

現時不少大行的一年港元定存的年利率皆不足一厘，iBond 2020跟通脹掛鈎，有政府「包底」，保證年回報一厘，且入場費較低，iBond對於保守投資者仍有吸引力。

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撰文 : 曾桂芬

欄名 : 存款收息

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