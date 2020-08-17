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【震撼帳單】網民3個月電費高達3,800元　甚麼因素會影響電費

日常開支 14:22 2020/08/17

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【震撼帳單】網民3個月電費高達3,800元　甚麼因素會影響電費

受疫情影響，居家抗疫令留家時間增加，煲劇開冷氣多了，無可避免會多用電。有網民在討論區分享，家中24小時長開冷氣，5月至7月的的電費高達3,800元！大家家中電費又有否暴增？中電網站列出幾個會影響電費的因素，或許能解開電費暴增的疑難！

【延伸閱讀】【Home Office】在家工作慳交通費 但容易喺呢3方面使多咗？

1. 以估算用電量計算電費

近日受疫情影響，中電及港燈都暫停部分高風險地區的上門抄錶服務，因此電力公司會按過去的實際用電量估算受影響期間的電費，因由估算所得所以相關電費有可能會出現誤差。而差額將於下次抄讀實際電錶讀數後，在該期電費單內調整。

​2. 天氣因素

溫度的高低固然會影響用電量的多寡，濕度同樣有相當大的影響力。隨着氣溫的變化，一些電器用品的耗電量也受影響，例如：雪櫃、冷氣機及電暖爐等。

3. 新添置電器用品

而基本上所有靠摩打運作的電器用品，如雪櫃、洗衣機和冷氣機等，其耗電量均較大。另外，任何電器用品如電腦、電視機、DVD機及音響設備等，其處於備用狀態時，仍然會消耗電量。此外，等離子電視機的耗電量比傳統的顯像管電視機較大，而座枱式電腦的耗電量亦較筆記形電腦為多。

4. 電器用品的安裝位置、使用年期及是否具能源效益

電器的安裝位置、使用年期及是否具能源效益亦會直接影響電費，例如冷氣機。冷氣機的位置會否長期受太陽直接照射、有否定期清潔隔塵網等因素都會影響用電量。另外，使用一級能源標籤的冷氣機比三級的可節省15%的能源；使用一級能源標籤的雪櫃比三級的可節省35%的能源。

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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