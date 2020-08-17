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【我要做業主】陸浩明賣樓賺3成後悔「落錯車」 轉投資日本物業收租

理財學堂 15:50 2020/08/17

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【我要做業主】陸浩明賣樓賺3成後悔「落錯車」 轉投資日本物業收租 -

TVB節目《我要做業主》邀請不同藝人分享置業心得，昨日（16日）播出的一集請來陸浩明（6號）分享他的置業故事。6號在10年前購入位於深井的500多呎單位，後來因到TVB發展而搬到將軍澳。他將深井物業放售，帳面賺了3成，惟他慨嘆「落錯車」難追上香港樓價，至今仍未再上車需繼續租樓。

【延伸閱讀】【我要做業主】35歲港女受雙失打擊學投資磚頭 年賺過百萬元被動收入享財務自由

賣樓賺3成後悔「落錯車」

6號在節目分享自己「落錯車」的故事，他10年前以275萬元購入深井一個500多呎的單位，笑言曾在屋苑泊車時遇見陳豪，覺得大家置業眼光都不錯。後來6號要到TVB發展，於是決定搬到將軍澳，他當時的深井物業持有2、3年，見樓價升了3成，便決定將深井的物業放售：「當時帳面賺了6位數字，我拿了30萬元出來買樓，最後賺了6、70萬元。」

賣樓後，樓價一直飆升，他一直都等不到低位再次入市，至今仍在將軍澳區租樓未能再上車。他感嘆自己「落錯車」：「很有趣，在高位放售後，你會期待在低位再買入。每人都想做樓神，想高沽低買，是無可能！」

6號至今仍在租樓，未有再上車置業。（圖片來源：陸浩明 6號 Facebook）

轉戰日本物業收租

暫難在香港再次置業，6號遂轉戰海外市場，在日本大阪花費約7、80萬港元，買下兩層高約500呎的複式單位，每年約有5、6厘租金回報。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財Star Talk

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