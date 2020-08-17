  • 28°C
香港時間 : 2020817日 (一) 17:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

僱主拖欠強積金 最高罰款$45萬及監禁四年

博客 16:25 2020/08/17

分享：

受新冠肺炎影響，本港失業率創15年新高。部分打工仔或因僱主財困而被拖欠強積金供款。

積金局一直以保障計劃成員的權益為先，向違例僱主採取執法行動，包括為受影響僱員透過民事申索追討拖欠供款，以及作出刑事檢控。於2018-19年度，便成功為打工仔追回1.72億元的強積金拖欠供款。

一般情況下，積金局首先會要求違規僱主盡快繳清拖欠供款及相等於拖欠供款金額5%的附加費，附加費會全數存入受影響僱員的強積金帳戶。

若僱主仍拖欠供款，積金局會採取進一步行動，包括代僱員入稟法院提出民事申索追討拖欠供款及附加費。僱主若漠視法庭判令，沒有在指定日期內向積金局支付欠款及附加費，亦屬違法，最高可被罰35萬元及監禁三年。

另外，若有足夠證據，積金局會經警方及律政司向違規僱主提出刑事檢控，違規僱主最高可被判處罰款45萬元及監禁四年。

打工仔亦應定期檢查其強積金帳戶及僱主必須提供的強積金每月供款紀錄，若發現僱主拖欠供款，應立即致電積金局熱線2918 0102舉報。

======

人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

撰文 : 積金局

欄名 : 積金為未來

最新專欄文章 更多

博客 - 【Fresh grad】新入職僱員要注意的強積金供款安排
2020/07/27
【Fresh grad】新入職僱員要注意的強積金供款安排
博客 - 【Fresh Grad】新入職僱員要幾時參加MPF？
2020/07/06
【Fresh Grad】新入職僱員要幾時參加MPF？
博客 - 無時間、心多多或唔識揀？　 MPF懶人基金幫你解決選擇困難
2020/06/15
無時間、心多多或唔識揀？　 MPF懶人基金幫你解決選擇困難
博客 - 【強積金整合】強積金整合資產　揀受託人要注意6點
2020/05/25
【強積金整合】強積金整合資產　揀受託人要注意6點
博客 - 認清MPF權益保障 《強積金僱員百科》幫到你！
2020/05/08
認清MPF權益保障 《強積金僱員百科》幫到你！
新冠肺炎疫情 就業 失業 強積金

下一篇文章

科技與客情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【退休規劃】40歲女金融經理月入7萬　想提早退休可行嗎？
【退休規劃】40歲女金融經理月入7萬　想提早退休可行嗎？
博客 - yuu如何令恒生Enjoy卡主角變配角？甚至隨時被易角？
yuu如何令恒生Enjoy卡主角變配角？甚至隨時被易角？
Netflix首部丹麥原創劇集《慘雨》最應景疫情片　人心詭詐比殺人病毒更恐怖
Netflix首部丹麥原創劇集《慘雨》最應景疫情片　人心詭詐比殺人病毒更恐怖
【金價走勢】買金的理由 黃金價格長期升幅驚人 保值功能獨一無二
【金價走勢】買金的理由 黃金價格長期升幅驚人 保值功能獨一無二
玩具收藏家珍品逾3,000件　超合金模型當藝術品鑑賞
玩具收藏家珍品逾3,000件　超合金模型當藝術品鑑賞
博客 - 【退休規劃】棄高薪厚職　42歲女強人已擁千萬資產夠唔夠退休？
【退休規劃】棄高薪厚職　42歲女強人已擁千萬資產夠唔夠退休？