Netflix首部丹麥原創劇集《慘雨》最應景疫情片　人心詭詐比殺人病毒更恐怖

▲ Netflix首部丹麥原創劇集《慘雨》（The Rain），卻形象化地將恐怖病毒演變成一場催命雨，末日危機背後隱藏比病毒更惡毒的人心詭詐。

香港人歷經2003年沙士這場「戰疫」，現又與全球各國一起力抗新冠肺炎，對於看不見的殺人病毒，自是恨之甚深。Netflix首部丹麥原創劇集《慘雨》（The Rain），卻形象化地將恐怖病毒演變成一場催命雨，末日危機背後隱藏比病毒更惡毒的人心詭詐。

不像年前大熱台灣片描述那些年錯過的大雨、錯過的愛情般青澀夢幻，剛於上周四推出壓軸第3季的Netflix首部丹麥原創劇集《慘雨》，描述一場雨水帶來的無情病毒，橫掃斯堪地那維亞（Scandinavia），幾近滅絕北歐所有人口，一切人類文明消失無蹤。劇中生靈塗炭的末日慘況，其實跟近月新冠肺炎疫情掠奪近74萬人性命、重創全球經濟，相當呼應，堪稱最攞景又贈慶的抗疫留家煲劇之選。

▲ 救子心切的科學家Frederik，在生化科技公司Apollon研發致命病毒及其解藥，種下禍根。

幾年前，電影界曾一窩蜂推出《飢餓遊戲》、《分歧者》、《移動迷宮》等改編青少年小说（Young-adult Fiction）的系列電影，票房與口碑俱不俗，這股以對抗極權政府或邪惡企業為主題的青少年反烏托邦浪潮雖已稍退，2018年5月推出首季8集的《慘雨》，則試圖藉這類型改以較寫實貼地的方式，敘述一個既驚慄又帶科幻懸疑味道的末日故事，充滿年輕人做事的莽撞、傻勁與激情。

▲ 《慘雨》成功營造北歐的冷冽氛圍、末日的無力感，反映當地人對於日照時間短、經常下雨導致憂鬱的深層恐懼。

病毒靠雨水傳播

《慘雨》首集甫開場10分鐘，節奏與氣氛緊迫得讓觀眾透不過氣，火速帶大家跟隨女主角Simone從日常生活走進末日世界。毒雨欲來，Simone被科學家父親Frederik從校園匆忙帶走，會合弟弟Rasmus和母親經歷一場高速公路飛車，一家四口及時躲進一座逃生資源充足的地堡。一種靠雨水傳播的病毒隨即降下，父親失蹤、母親枉死，Simone只好與弟弟相依為命地在地堡生活，一躲6年。兩姊弟再次呼吸新鮮空氣時，已發現文明先進的丹麥，回到弱肉強食的原始世界，首都哥本哈根也變成末日失樂園。他倆與一群年輕倖存者踏上尋找安全之地冒險旅程，亦渴求解開病毒之謎。

▲ 第2季開始黑化的Rasmus，學懂如何操控病毒，執着於傳染給所有人等如拯救世界，那就不再自覺是怪人了。

首季便是講述一群互不信任的團隊一起共存求生，每個人背後都有其故事，他們一開始所展現的言行並非個性本質，接續每一集分別帶出5位倖存者的前世今生，見證過去的種種造就了今日的他們：看似無情的Martin曾因無法狠心而造成無可挽回的遺憾；Beatrice為達目的曾耍伎倆及說謊；被朋友稱讚為好人的Jean卻因害怕引發激動釀成悲劇；沒有歸屬感的Patrick如何尋回真我；對信仰相當虔誠的Lea視降雨災難為神蹟與救贖。

▲ 一場毒雨令文明先進的丹麥變成末日失樂園，首都哥本哈根地標如主題公園Tivoli Gardens也淪為廢墟。

揭開生化危機人禍陰謀

去年5月上架的第2季則由首季的末日逃亡，進化到超能力醒覺，劇情走向也似是superhero片種套路。自小體弱重病的Rasmus，被父親注入品質最純正的病毒到體內而痊癒，更逐漸學懂控制病毒的異能。Rasmus既是免疫者，也是Patient Zero，能成為終極病毒解藥，可以製作疫苗拯救世人；同是傳染原，可以害死全人類，身份極其關鍵。Simone就肩負起保護Rasmus又要救世的重任，是全劇最重戲份的主角。

▲ 相愛的Simone與Martin歷經不少患難與分離，一起同行尋找解藥，可會走到最後？

劇情指病毒能與花草樹連結，似是訴說大自然的反撲？其實滅世病毒非天譴乃人禍，背後另有終極Boss：Frederik任職的生化科技公司Apollon。降下病毒雨的種雲科技，只有Apollon可以做到，當全世界都等待他們製作疫苗拯救世人，其實釋放病毒就是主理人Sten的陰謀，他用目前已知最危險的疾病，作為控制世界的方法，甚至有意利用病毒作打仗的生化武器。疫下煲劇，這些情節難免易令觀眾有所聯想。

《慘雨》宣傳語是「Stay Dry Stay Alive」，每集名字更似是抗疫信條，如「留在室內」、「避開城市」、「懷抱信念」及「與朋友保持緊密聯繫」等。而第3季更講及有一株花的汁液能殺病毒，同時靠病毒生存，跟Netflix人氣韓劇《屍戰朝鮮》的生死草，有異曲同工之妙。

▲ 劇情指病毒能與花草樹連結，第3季更講及有一株花的汁液能殺病毒，同時靠病毒共生。

《慘雨》雖然成功營造北歐的冷冽氛圍、末日的無力感，可是雷聲大雨點小，情節粗疏犯駁、邏輯不通，跟同樣是3季完結、層層闡述時空穿越劇情的Netflix德國燒腦神劇《闇》（Dark）相比，兩者差距就像德國與丹麥相隔波羅的海般遙遠。



Info

《慘雨》全3季已在Netflix上架