【理財規劃】滙豐不派息打亂理財計劃？先搞清楚財務自由正確觀念

財務自由是什麼？如何才能達致財務自由？不少投資者都會買入派息穩定的收息股作為「自製長糧」食息部分，包括向來派息穩定的滙豐（00005）等，所以為何滙豐不派息的消息震撼市場，特別是打亂靠滙豐退休的投資計劃。

不過，若果因為滙豐不派息而影響退休部署，或財務自由計劃，那便要重新思考何謂財務自由。

辭職、炒期指、炒樓 做包租公達財務自由

《一家四口離家出走》專欄作者岑皓軒（Matthew）、馬漪楠（Isabella）夫婦，35歲達成財務自由後，6年前開展旅居生活。財務自由讓他們得到辭工追夢、追求理想生活的自由。他們最初受《窮爸爸，富爸爸》一書啟發，定下了財務自由的目標。

Matthew在英國留學回港，數年後加入銀行任財務策劃經理，收入穩定，05年辭工全職炒期指，賺到過百萬元的老婆本和置業首期。

至08年樓價上升，他們將單位加按，靠租金收入支付供樓開支。2010年再在同屋苑購入第3伙。2013年，他們沽出兩個麗港城單位，轉戰四川成都，買入甲級寫字樓單位收租，賺取6厘租金回報。

當年，兩人還未滿35歲，每月收逾4萬元租金，已成功達致財務自由。

投資藍籌股惟市況不就 打亂財務自由計劃？

讀者或會質疑Matthew和Isabella是樓市狂潮的受惠者。

其實，他們僅持有成都商廈物業，餘下的麗港城單位已於2018年出售，還清按揭後套現了約500萬元，他們投資了本港藍籌股，包括港交所 （00388） 、騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 、領展 （00823） 等。

滙豐不派息、領展股價由高位回落，會否打亂其財務自由計劃？

論財務自由 Cashflow比Capital gain重要

Matthew坦言，財務自由的重點不在於資本增值，而在於現金流（Cashflow），即使所持資產價格有所回落，但只要提供的現金流能夠持續，也能維持財務自由的狀態，「真正讓你有自由係Cashflow，而唔係Capital gain。」

滙豐不派息的確對他有一定影響，不過Matthew擅長用期權策略增加現金流，

「有貨就沽Call（Short Call），無貨沽Put（Short Put）等收貨。以前做開指數期權，現在無咁多時間睇，所以做股票期權，每個月只有結算前後幾日要行動，其他時間盡可能唔理。」

部分資產留港 「有條回頭路」

對於已達成財務自由，或現時沽出香港資產，手持一大筆錢打算移民的港人。Matthew提醒大家要準備多元收入（Multiple source of income），不要只得一種資產，提供單一收入。

「有錢有資產，（移居）去到都唔好得一個source of income，唔好將香港（的資產）斬草除根，一定要將一部分資產留喺香港或中港，有層樓喺香港就最簡單。」

他提醒港人不應將所有資產搬離香港，最好留下一半，「因為去到唔知掂唔掂，just in case，買個保險，可以有條回頭路。」

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