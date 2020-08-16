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二手錶買賣易受騙　3大鐘錶買賣平台推介

品味投資 14:00 2020/08/16

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二手錶買賣易受騙　3大鐘錶買賣平台推介

最近發生多宗交收名錶遇劫的個案，其實私下交易一直存在風險。鐘錶討論區不時有網民訴苦，表示私下進行手錶交易時被騙，最常見是買家收到假貨或賣家收到空頭支票。如果想買賣名錶，哪些平台較為安全？

【延伸閱讀】報告指新冠病毒與智能手錶對奢侈手錶市場影響有限

二手錶尤其古董錶的出世紙可能已經遺失，無法證實真偽，最穩陣的做法就是要求賣家提供一張後補出世紙，當然不是所有牌子都有此服務。二手市場最熱門的品牌Patek Philippe就有提供；Rolex雖然不會重發出世紙，但維修中心驗證過手錶屬真貨之後，會發出一張receipt，行內人叫「行紙」，等同手錶驗身證明。請注意，這一類服務都需要額外收費。

現金交收可免則免，又想杜絕空頭支票的話，現在不少賣家都會相約買家在銀行見面，然後到櫃位直接過數，手續辦妥就即時交收手錶，不失為較快捷又安全的做法。

想交易穩陣又安全，建議可透過一些可靠的手錶買賣平台，以下就為大家介紹3個有分量又具知名度的網站以供參考。

1. Watchbox

2015年成立，由3位猛人：先施錶行前主席鄭廉威、百年歷史名錶老店Govberg Jewelers的行政總裁Danny Govberg及資深投資專家Justin Reis共同創立，平台會實時收集不同名錶的公開交易數據供賣家參考，更會不時拍攝短片讓買家了解產品情況。Watchbox會先將手錶買入，做好檢測及維修等才會出售，並提供兩年保養，庫存現有數千隻錶，去年更在本港開設亞洲首間零售店兼陳列室，提升綫下服務。

買賣平台：Watchfinder

2. Watchfinder

瑞士奢侈品巨頭歷峰集團2018年開始進軍二手奢侈手錶市場，收購了英國二手手錶交易平台Watchfinder。歷峰集團旗下名錶眾多，如卡地亞、江詩丹頓及朗格等，因此經營Watchfinder一來不愁沒貨源，二來可以避免旗下品牌一些滯銷的貨色落入非授權銷售商手中，當然除了歷峰集團的品牌，平台還有很多選擇。Watchfinder在本港亦設有陳列室，不論手錶身處世界那個角落，都可以運到香港讓買家驗貨。

買賣平台：Watchbox

3. Chrono24

Chrono24 2003年已經成立，跟以上兩個平台所不同的是，它只是扮演一個中間人角色，提供一個平台給買、賣雙方，因此手錶如需維修、鑑證真偽等，買方就要自行負責，但雙方所付佣金相對較低。Chrono24的數據庫很龐大，有超過470,000隻錶供選擇，手錶除了來自私人賣家，亦有經銷商。平台設有「託管帳戶付款」服務，買家先將交易金額交給Chrono24託管，直至收到手錶並確認滿意貨品，Chrono24才會付款給賣家。

買賣平台：Chrono24

作者：梁靜詩

責任編輯：梁靜詩、李越樺

【原文：二手錶交易慎防受騙 3大買賣平台推介

=====

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