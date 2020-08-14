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出口美國產品禁寫「香港製造」　香港品牌應如何繼續下去？

博客 19:25 2020/08/14

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出口美國產品禁寫「香港製造」　香港品牌應如何繼續下去？

美國政府早前宣布，自9月25日起，香港出口到美國的商品必須標記原產地為「中國」，不可以再貼出「香港製造」標籤。事件更引起商務及經濟發展局局長邱騰華強烈不滿。不過，有人就思考到底香港還有哪些產品是香港製造？

【延伸閱讀】【新冠肺炎】本港設口罩生產綫　或成復興製造業的契機？

70年代的時候，香港製造業聞名於世，更出口至全球多個國家。不過，自80年代起，香港製造業北移，真正「Made in Hong Kong」的產品買少見少。近年受懷舊熱潮、本土意識影響，不少人開始尋找「香港製造」的產品。

或者只是我們沒有細心留意，日常生活仍有不少產品是香港製造，例如嘉頓方包、獅球嘜、悦和醬園及八珍等。由於疫情關係，市民對口罩的需求大增，有港人更自資在香港設廠生產口罩，令製造業一度復甦起來。

除了一些歷史悠久的連鎖企業之外，不少年青人近年亦想堅守「香港製造」這個理念。不過，本港人力成本高昂，要進行人力密集工業的成本亦相對較高。如果想讓「香港製造」的理念維持下去，香港人的支持亦相當重要。如果在超市看到不同產地的產品時，不妨先考慮購買香港製造的產品。

雖然日後出口至美國的產品不能再貼有「香港製造」的標籤，但是我們仍可以在香港支持香港製造的產品。

 

【WHY世代－Granite】
Y世代女仔，用Y世代視角，探索社會、經濟、生活、環保、消費、文化及品味，話你知「我咁睇」，想知「你點睇」。

撰文 : Granite

欄名 : WHY世代

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