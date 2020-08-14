▲ 出口美國產品禁寫「香港製造」 香港品牌應如何繼續下去？

美國政府早前宣布，自9月25日起，香港出口到美國的商品必須標記原產地為「中國」，不可以再貼出「香港製造」標籤。事件更引起商務及經濟發展局局長邱騰華強烈不滿。不過，有人就思考到底香港還有哪些產品是香港製造？

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70年代的時候，香港製造業聞名於世，更出口至全球多個國家。不過，自80年代起，香港製造業北移，真正「Made in Hong Kong」的產品買少見少。近年受懷舊熱潮、本土意識影響，不少人開始尋找「香港製造」的產品。

或者只是我們沒有細心留意，日常生活仍有不少產品是香港製造，例如嘉頓方包、獅球嘜、悦和醬園及八珍等。由於疫情關係，市民對口罩的需求大增，有港人更自資在香港設廠生產口罩，令製造業一度復甦起來。

除了一些歷史悠久的連鎖企業之外，不少年青人近年亦想堅守「香港製造」這個理念。不過，本港人力成本高昂，要進行人力密集工業的成本亦相對較高。如果想讓「香港製造」的理念維持下去，香港人的支持亦相當重要。如果在超市看到不同產地的產品時，不妨先考慮購買香港製造的產品。

雖然日後出口至美國的產品不能再貼有「香港製造」的標籤，但是我們仍可以在香港支持香港製造的產品。

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