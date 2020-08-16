  • 29°C
香港時間 : 2020816日 (日) 10:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【好書推介】傳統智慧存盲點 投資者怎避中伏？

知識內涵 10:00 2020/08/16

分享：

【好書推介】傳統智慧存盲點 投資者怎避中伏？ -

今時今日資訊爆炸，在資訊的海洋中，為吸引注意力，作者難免有譁眾取寵的傾向，「前所未見」、「有史以來最」等字眼，老是常出現，極端資訊挑動情緒，以至投資者很難作出正確判斷。

【延伸閱讀】【好書推介】向民眾發放基本收入 可以縮窄貧富差距嗎？

今次介紹的好書《Beat the Crowd: How You Can Out-Invest the Herd by Thinking Differently》，其作者費雪（Ken Fisher）強調，投資者對坊間一般看法，要非常小心思考，看清傳統投資理論及常用分析工具的限制，否則很易中伏。

傳統智慧存盲點 獨立思考減雜訊干擾

書中提到，一些廣為人所認知的傳統智慧，往往存有盲點，甚至是錯的，例如一般認為共和黨的政策親商界，故共和黨執政對市場有利，但查看歷史，有關講法經不起考驗，兩黨的總統任內，都曾發生大熊市。

另外，市場人士一般喜歡用市盈率判斷股市未來走勢，市盈率低的股票抵買，高則位高勢危，惟費雪質疑兩者關係。他稱，牛市發動之初，股市的市盈率往往較高，升幅卻強勁，因剛剛經歷熊市低谷期，公司盈利偏弱，股價卻反映未來的盈利。反之，大跌市下，股市的市盈率未必很高。

【延伸閱讀】【Bill Gates書單】蓋茨推薦5本好書 助你面對疫境

多看書  培養逆向思維

書中一再強調應採取逆向思維，惟這並不代表要事事「包拗頸」，而是要獨立思考，不盲目從眾。但人畢竟是社會動物，怎免受市場雜訊干擾？答案或許是多看書。

作者花一整章開出書單，精選列出數十本書，大多是講財金法則或經濟歷史的書籍。世事總是不斷重複，當知道過去，了解當中規律，就會較堅定，不易被情緒左右而做錯決定。

撰文：林建忠

（節錄）

【原文：傳統智慧存盲點 投資者怎避中伏（收費文章）】

======

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

＝＝＝＝＝

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

欄名 : 好書推介

相關文章

【收息股】疫情之下仍派息　搵出可靠收息股
2020/08/12
【收息股】疫情之下仍派息　搵出可靠收息股
疫市下投資者對投資回報感樂觀 預期未來5年平均年回報達10.9%
2020/08/13
疫市下投資者對投資回報感樂觀 預期未來5年平均年回報達10.9%
現實世界就像大富翁 你的財富可不知不覺被轉移
2020/08/14
現實世界就像大富翁 你的財富可不知不覺被轉移
【金價走勢】買金的理由 黃金價格長期升幅驚人 保值功能獨一無二
2020/08/14
【金價走勢】買金的理由 黃金價格長期升幅驚人 保值功能獨一無二

最新專欄文章 更多

【好書推介】向民眾發放基本收入 可以縮窄貧富差距嗎？
2020/08/10
【好書推介】向民眾發放基本收入 可以縮窄貧富差距嗎？
【好書推介】人窮因不夠努力？ 定係源自貪婪大財團、無能政府？
2020/06/17
【好書推介】人窮因不夠努力？ 定係源自貪婪大財團、無能政府？
【好書推介】解構獨裁者怎樣煉成 3大手法掌控人心
2020/05/24
【好書推介】解構獨裁者怎樣煉成 3大手法掌控人心
【Bill Gates書單】蓋茨推薦5本好書 助你面對疫境
2020/05/20
【Bill Gates書單】蓋茨推薦5本好書 助你面對疫境
【巴菲特書單】股神巴菲特10年嚴選　15本必讀書單
2020/05/15
【巴菲特書單】股神巴菲特10年嚴選　15本必讀書單
經濟 股票

下一篇文章

疫下容易打機成癮 家長需慎防子女墮課金陷阱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

今日理財筆記 - 財務自由其實唔難？認清一個重要概念
財務自由其實唔難？認清一個重要概念
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？
【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？
【金價走勢】金價回落可趁低吸？SPDR金ETF（02840）幾錢有支持？
【金價走勢】金價回落可趁低吸？SPDR金ETF（02840）幾錢有支持？
【金價走勢】買黃金ETF比買實金好　話你知點解
【金價走勢】買黃金ETF比買實金好　話你知點解
周末樓上樓下裝修點算好?
周末樓上樓下裝修點算好?