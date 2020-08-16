▲ 【好書推介】傳統智慧存盲點 投資者怎避中伏？ -

今時今日資訊爆炸，在資訊的海洋中，為吸引注意力，作者難免有譁眾取寵的傾向，「前所未見」、「有史以來最」等字眼，老是常出現，極端資訊挑動情緒，以至投資者很難作出正確判斷。

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今次介紹的好書《Beat the Crowd: How You Can Out-Invest the Herd by Thinking Differently》，其作者費雪（Ken Fisher）強調，投資者對坊間一般看法，要非常小心思考，看清傳統投資理論及常用分析工具的限制，否則很易中伏。

傳統智慧存盲點 獨立思考減雜訊干擾

書中提到，一些廣為人所認知的傳統智慧，往往存有盲點，甚至是錯的，例如一般認為共和黨的政策親商界，故共和黨執政對市場有利，但查看歷史，有關講法經不起考驗，兩黨的總統任內，都曾發生大熊市。

另外，市場人士一般喜歡用市盈率判斷股市未來走勢，市盈率低的股票抵買，高則位高勢危，惟費雪質疑兩者關係。他稱，牛市發動之初，股市的市盈率往往較高，升幅卻強勁，因剛剛經歷熊市低谷期，公司盈利偏弱，股價卻反映未來的盈利。反之，大跌市下，股市的市盈率未必很高。

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多看書 培養逆向思維

書中一再強調應採取逆向思維，惟這並不代表要事事「包拗頸」，而是要獨立思考，不盲目從眾。但人畢竟是社會動物，怎免受市場雜訊干擾？答案或許是多看書。

作者花一整章開出書單，精選列出數十本書，大多是講財金法則或經濟歷史的書籍。世事總是不斷重複，當知道過去，了解當中規律，就會較堅定，不易被情緒左右而做錯決定。

撰文：林建忠

（節錄）

【原文：傳統智慧存盲點 投資者怎避中伏（收費文章）】

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