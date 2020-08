▲ 【好書推介】傳統智慧存盲點 投資者怎避中伏? -

今時今日資訊爆炸,在資訊的海洋中,為吸引注意力,作者難免有譁眾取寵的傾向,「前所未見」、「有史以來最」等字眼,老是常出現,極端資訊挑動情緒,以至投資者很難作出正確判斷。

今次介紹的好書《Beat the Crowd: How You Can Out-Invest the Herd by Thinking Differently》,其作者費雪(Ken Fisher)強調,投資者對坊間一般看法,要非常小心思考,看清傳統投資理論及常用分析工具的限制,否則很易中伏。

傳統智慧存盲點 獨立思考減雜訊干擾

書中提到,一些廣為人所認知的傳統智慧,往往存有盲點,甚至是錯的,例如一般認為共和黨的政策親商界,故共和黨執政對市場有利,但查看歷史,有關講法經不起考驗,兩黨的總統任內,都曾發生大熊市。

另外,市場人士一般喜歡用市盈率判斷股市未來走勢,市盈率低的股票抵買,高則位高勢危,惟費雪質疑兩者關係。他稱,牛市發動之初,股市的市盈率往往較高,升幅卻強勁,因剛剛經歷熊市低谷期,公司盈利偏弱,股價卻反映未來的盈利。反之,大跌市下,股市的市盈率未必很高。

多看書 培養逆向思維

書中一再強調應採取逆向思維,惟這並不代表要事事「包拗頸」,而是要獨立思考,不盲目從眾。但人畢竟是社會動物,怎免受市場雜訊干擾?答案或許是多看書。

作者花一整章開出書單,精選列出數十本書,大多是講財金法則或經濟歷史的書籍。世事總是不斷重複,當知道過去,了解當中規律,就會較堅定,不易被情緒左右而做錯決定。

撰文:林建忠

(節錄)

======

=====

