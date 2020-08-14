【小米之家】小米集團（01810）染藍晉身藍籌股賀10周年　往後10年如何走？

▲ 【小米之家】小米10週年改變智能市場生態 往後10年如何走？

小米集團（01810）獲納入恒生指數成分股！小米成為藍籌股可謂集團10周年的最大賀禮，暫未知會對小米股價有多大刺激，或會引來一番炒作。論業務，小米成為藍籌股後，往後又如何走？

小米集團本周慶祝成立10周年，小米創辦人雷軍發表了三小時的演講。若非疫情關係，小米10周年的活動必定很熱鬧，相信必會邀請全球「米粉」到北京一同與小米雷軍及團隊慶祝。

小米的誕生 帶動中國智能手機全球化發展

先旨聲明，薑餅人是小米產品用戶，也持有一手在IPO時認購的小米股票。

回看過去10年，小米的誕生和全球智能手機市場格局的變化，帶動了中國智能手機品牌的全球化發展，以廉價推出高質產品，淘汰或邊緣化了一些曾經主導市場的外國品牌，例如LG、Sony、Motorola及Nokia等，都不在市場前列位置。

小米以低價高質產品進入市場

還記得9年前小米首代手機上市時，在手機市場也備受注目，皆因當時小米以低於2,000元人民幣的價格，可以換來一部擁有高通高端處理器及4吋屏幕，在當時可算是很高性能的產品。薑餅人還記得，當時要拜托往北京的朋友幫忙買一部來研究一番。

小米來港的首部手機，如果無記錯應該是小米2S，薑餅人當時也買了一部，印象中小米手機雖然外型一般，但勝在用料不差，對當時的手機行業也的確起了波瀾。

小米推出「紅米」 在港建立知名度

不過，小米品牌要正式在香港建立起知名度，就必然要數紅米手機的推出。當時紅米以不足1,000元的價格推出，一機難求，還要每逢開賣當日正午十二時搶先落單，與蘋果iPhone開賣的盛況實在有得比。

當然，到了今天，小米手機已不再是平價產品，最新一代旗艦產品小米10Pro索價近6,000元，但比起其他更高價的國產品牌手機，小米仍然是有優勢：其一是支援Google服務，其二是其用戶介面及作業平台較其他國產機易用。

近年氣勢略減 被華為蓋過

但小米在近年的氣勢似乎被華為及步步高系蓋過了，在中國的市場佔有率始終未能重回三甲，其中一個原因相信是推出機款較少，其二則是自家小米和紅米相互競爭，結果兩邊都未能搶得用家，用家流向了其他品牌。

雖然說小米是依賴一眾米粉撐起來，但小米似乎也要調整策略，否則手機市場越做越縮便大事不妙。

手機以外 小米智能家電改變家居生活

不過，小米除了手機之外，對市場最大的貢獻便是拓展了智能家電的市場。

毫無疑問，若沒有小米在手機市場打下的江山，智能家電業務的規模便不會如此龐大。透過小米的供應鍊夥伴，小米成功把不少傳統家電賦予智能，成為連網家電，除了在香港有售的掃拖吸塵機、空氣清新機、電飯煲及風扇外，在中國的小米家電更擴至空調、洗衣機、雪櫃等等，總之想得到的小米都有夥在做。

薑餅人家中有一電子鬧鐘，也是小米夥伴製造。而這些家電連網後，透過米家app便可操作。當然，有不少用家顧累數據的私隱問題，但在這個連網時代，只能自己多家留意，定期更改密碼來讓自己安心吧。

10年過去 小米如何創新成今後挑戰

小米的第一個10年，成績尚算豐碩，但在第二個十年，小米要面臨的問題，除了市場佔有率外，還有要如何創新？如何以互聯網服務來推動用戶的忠誠度？還有就是海外市場要如何應對全球政治局勢的變化？這些都是雷軍的試題，答得到股價自然長升長有。