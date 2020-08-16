【移民英國】90後港男移居英國發展　拆解英國生活費好貴、會否被歧視問題

英國政府早前宣布持BNO港人「5＋1」移民英國的簽證詳情，令港人多了一個移民英國的途徑，令不少持BNO的港人移民英國的意欲大增。90後港男Will在倫敦居住3年多，現任職銀行業，今次由他分享了他在英國的所見所聞，供有意移民當地人士參考。

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Will離港移居英國前時不過26歲，在銀行擁有穩定工作而且待遇豐厚，但他仍執意要跳出世界擴闊經驗。Will認為，年輕人有本錢，應該要思考該如何增加自己的議價能力。他在倫敦3年，「很多歐洲人覺得倫敦生活緊張，但作為港人來到這裏，會覺得放鬆。以工作為例，除了少數工種如律師，絕大部分甚少OT，像銀行業通常返朝八晚五，日日如是，一年不會超過3日OT。」

▲ 90後港人Will為了擴闊國際視野、探索人生，而移居倫敦工作。

生活開支較港低 撇除租金每月支出約8千港元

英國的生活開支又如何呢？英國的一程地鐵約3英鎊（約30港元），一程巴士約1.5英鎊（約15港元），餐廳最平消費，每人也要10英鎊（約101港元）起跳。Will認為很多人因此有錯覺，以為在英國生活費好貴。

「日常買餸煮飯、家庭支出都比香港便宜，始終這裏好多食材都是英國本土自給自足或經歐盟購買，成本較低。」他舉例，若每日自己煮飯，想食甚麼就買甚麼，不用過分理會價錢，一人每個月花費僅需約150英鎊（約1,476港元），已能食到全新鮮的食物。不計租金的話，一人每月基本支出約800英鎊（約8,107港元），包括午餐、雜費、偶爾外出就餐、家庭開支、交通等。

至於租金，最貴的Zone 1一房單位，月租可達1,500英鎊（約15,201港元）以上，但在Zone 3則可低至700英鎊（約7,094港元）。

現時Will居於距倫敦市中心約30分鐘車程的Zone 2格林威治區住宅區，900呎單位擁有兩房連露台，不包車位，因是新樓故非特別便宜，月租約1,700英鎊（約16,728港元），市價約550萬港元。除了屋租，每個月要額外支付市政稅（Council Tax），作棄置垃圾和社區清潔費用，稅項視乎單位大小，Will每個月約支付100英鎊（約984港元）。

▲ 900呎兩房連露台單位，月租約1.7萬港元，非常骨子。

政策幫助置業減輕壓力

在英國置業有政府政策「Help To Buy Scheme」幫助，任何新樓或低於60萬英鎊（約608萬港元）的樓盤，不論置業者是公民或居民，都符合申請資格。以倫敦為例，市民可向政府借最高40%貸款，只需付5%首期，餘下55%則向銀行借貸。只要置業後5年內還清政府貸款，便不需向政府支付利息。

此計劃其實頗有着數，猶如政府替市民分擔置業壓力，Will解釋：「向銀行借的純粹是Loan，而向政府借的是Equity Loan，換句話說，你層樓有40%由政府擁有。假設你申請這個計劃買樓，在你未還清政府貸款的情況下，將物業轉售，賺取差價的其中40%需要交予政府；相反，若虧蝕套現，還給政府的貸款也會按比例減少。」但他提醒，在英國買樓收租均需交稅，因租金會被當是收入一部分，若要找中介人轉租，每月管理費也相當嚇人。

▲ 格林威治有許多文物古迹，例如建於 17 世紀的Queen's House Greenwich。

倫敦英人歡迎香港人 有IT專業工作更有利

雖然英國在政策上接納港人移民，但仍有不少港人擔心在英國會淪為二等公民。根據Will的觀察，倫敦擁抱多元文化，他在英國生活3年，仍未遇到過歧視。「就我所見，其他鄉村小鎮對移民仍持懷疑態度，但倫敦實在頗歡迎香港人。一來文化上、歷史上，他們知道香港地理位置；二來當地也多報道香港新聞，對香港人和中國人的認知都不一樣。對香港人的認知，整體屬正面，例如會覺得我們很醒目、很勤力，甚至很有錢，態度不同。」

工作方面，因疫情重挫經濟，加上脫歐效應，好多諸如銀行的大機構均移至歐洲大陸，英國前景不算特別樂觀。但Will坦言，若港人在某個領域擁有工作經驗，尤其是IT行業，來到英國仍然有利。

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Will認為無論是否移民英國也好，也建議大家嘗試到不同地方生活。「在香港生活多年，會習慣了某套生活模式，好多事情變得理所當然。但處身不同文化，就會開始反問自己，現有習慣是否與自己價值觀脗合？」

▲ 周末娛樂是到格林威治公園，不靠消費換取快樂。

【原文︰90後金融人移居英國發展 倫敦人對港人態度正面】

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