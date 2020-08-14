▲ 不同年齡階段 應如何調整投資組合？ -

每個人生階段都有不同的理財目標，30歲時要為了結婚或置業，40歲時要為了家庭開支及退休準備，50歲時則要確保退休有足夠的資金。但隨着年紀漸長，接近退休年齡，可考慮投資於風險相對較低的產品。踏入不同年紀，應如何調整個人的投資組合？

前投資組合經理及和大學投資講師Barbara Friedberg於thebalance.com撰文，分享合適不同年齡層的投資者的投資組合分配。不過，每人可承受的風險各有不同，如有需要可先進行專業的投資風險評估，Friedberg建議可用作參考。

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30歲：投資股票 更要投資自己

Friederg指，正值30多歲，距離退休年齡還有30年或更長的時間，讓你可透過投資來累積財富。因此，股價暫時下跌不會對你造成太大傷害，你有足夠的時間可以彌補損失。如果你可以承受股價波動，那麼30歲就是你應積極投資的時候。

她認為，過往長綫投資股票的回報較債券佳。當你正值30歲時，若你有相對較高的風險承受能力，她建議應將投資組合中70%至85%投資於股票類別，其餘的則投資於債券和持有現金。

此外，她認為30多歲是投資自己的好時機，透過進修提升學歷及工作技能，增強個人競爭力，以爭取更好的薪酬回報。在收入增加的同時，更要提升儲蓄比率，讓累積財富的雪球效應能發揮得更好。

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40歲：逐步趨向低風險投資

當踏入40歲時，即使不為自己而投資，也要顧及到家庭及子女的財務需要，例如是子女的學費等。

踏入40歲後，投資組合應該比30歲更傾向於較低風險的投資，例如是債券。Friederg建議，對於較保守的投資而言，股債比例可分別為60%及40%，而較進取的投資者，則可維持70%至80%的股票比重，但要留意，持有的股票愈來多，你的投資組合會愈不穩定。

50歲：派息投資增加退休收入

當踏入50歲，距離退休年齡愈來愈近，所能承受的風險會較年輕時低。Friederg認為，對於大多數正值50歲的投資者來說，投資組合可由60%的股票和40%的債券組成會是一個不錯的分配比例，另外可考慮增加現金所佔的比重。

此外，也可考慮從投資組合中增加收入來源，例如是派息類的投資如收息股、房地產信託基金等，讓退休時可有一些額外收入。

責任編輯：李瑩

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