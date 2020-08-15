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免費下載投委會兒童理財活動手冊 從生活入手學習理財知識

理財學堂 10:00 2020/08/15

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8月是學生放暑假的日子，但在疫情下，小朋友未能出外參與暑期活動。投資者及理財教育委員會（投委會）推出共8頁的《我的理財活動手冊》，讓小朋友在遊戲的同學習理財知識，過一個充實開心的假期。

生活化任務　帶出理財重點

活動手冊分為「少食多滋味」、「寶貝大晒冷」、「眼睛去旅行」、「愛心大行動」及「做個小廚神」5個任務，分別帶出不同學習重點，包括了解「想要」及「需要」、分配金錢、消費不超過所擁有的金錢、學習整理保存及減少浪費、現金購物要注意的地方、認識香港的貨幣以及不同的國家地區使用不同的貨幣等範疇。

任務活動都以生活化切入，例如小朋友去超市時總想買零食，父母可透過「零食大搜查日」工作紙，指導小朋友數數家中的零食，讓他們親自記低種類及數量，再引導小朋友想想家中是否需要那麼多的零食；到出外購物時，同時應用「想一想」工作紙，教小朋友列出同一牌子朱古力在3間超市的售價、折扣優惠及到期日等資料，請小朋友想想應該去哪一間購買最好。

活動冊建議年齡是6至10歲，成為投委會Kids Club會員，即可免費下載活動手冊，手冊包含記錄表，供家長填寫鼓勵語句，及肯定小朋友的努力。

 

【原文︰兒童理財活動手冊 生活化教材免費下載】（收費文章）

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撰文 : 胡麗珊

欄名 : 理財學堂

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