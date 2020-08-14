▲ 【找卡數】轉數快可以跨行找卡數？

新冠肺炎疫情下留家抗疫，不少人亦多了網購，亦衍生更多信用卡消費。若並無發卡銀行的儲蓄戶口，找卡數時難免多點工夫，但現時要跨行找卡數都比以往方便得多，例如利用轉數快跨行找卡數。

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自從轉數快（FPS）推出之後，跨銀行轉帳變得更加方便，毋須透過銀行櫃員機都可以即時轉帳。此外，部分銀行的轉數快服務更提供跨行找卡數服務，如工銀亞洲及恒生銀行，步驟亦非常簡單，以下為恒生銀行跨行找卡數的步驟：

1. 登入恒生e-Banking，然後在P.P支付平台，選擇【第三者/本港其他銀行】

2. 在新收款人中選擇【信用卡】，再選擇收款銀行、信用卡號碼及收款人名稱後按同意。你亦可勾選「新增為登記收款人」，下次繳費就不用再填寫上述資料。

3. 只需填上金額再按同意，即可完成轉帳。

責任編輯：曹佩鈞

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