眼睛去旅行 　 歐洲墨爾本紐約墨西哥全球10間最具代表性酒窖

▲ 如果不是經常公幹或旅遊，要拜訪這全球10間最具代表性酒窖，真的不容易。

葡萄酒雜誌《Wine Enthusiast》最近評選了全球10間最具代表性的酒窖，在這個新冠肺炎疫情下，當大家未能搭飛機周圍去，那就用眼睛去旅行，看看這分布在南北半球的10間酒窖如何脫穎而出。

全球各地都有那麼多酒窖，為何這10間能夠入選呢？綜合10間入圍酒窖的背景資料，不外乎幾個特點：

一、老字號：像美國的Acker Wines，以及在歐洲的Berry Bros. & Rudd、Caves Auge及Trimani都於19世紀時已開業，歷經兩個世紀200多年的歷史，每一間酒窖都有自己的傳奇。

就好像英國最古老的酒窖Berry Bros. & Rudd（BBR），2003年也曾落戶香港，在銅鑼灣利園開過酒窖，千呎地方是非一般的華麗。而在倫敦St. James’s Street的第一間BBR，原先是由寡婦Bourne於1698年開業的咖啡店The Sign of the Coffee Mill，直至1803年，George Berry繼承家族生意，將重點轉為賣酒，1903年更得到皇家認證。今天這家有超過300年歷史的酒窖兼酒商，僱用了6位Master of Wine，提供來自超過25個國家4,000款酒。2017年5月，更在Pall Mall開了分店。

▲ Berry Bros. & Rudd老舖的內隴改變不大，如這個本來用來秤咖啡及茶的Coffee Scale，仍然保留在店舖內；在18世紀，更成為顧客磅重之用。店內還保留了顧客的體重紀錄，可以追溯至1765年。（圖片BBR提供 ）

二、侍酒師主理：如果由對酒沒有認識的人主理，那不如由熟悉葡萄酒的侍酒師打骰更佳。像前侍酒師Holger Schwarz 2006年買入柏林的Viniculture後，就將之變身成主力售賣用生物動力自然耕作法釀造的酒（Biodynamic Wine）及自然酒(Natural Wine)，相信是德國首間這樣的酒窖。現售賣超過500個品牌，11月還會舉辦年度酒展。

三、人無我有特點：就好像墨爾本這間原本由侍酒師開設的Prince Wine Store，今天店內售賣的葡萄酒，經過6位專家品試才出售。而2013年，更在店內開設了餐廳Belotta。而1821年在羅馬開設的Trimani，1876年搬至現址，1991年迎接新世代，就在店內開設了意大利第一間酒吧。

四、Tripadvisor推薦：愛酒之人，當自遊行時，一定會在當地尋找酒窖參觀。而10大名單中，有不少也是旅遊網站Tripadvisor推薦，如巴黎1850年開業的Caves Auge及羅馬的Trimani等。

▲ 被稱為「阿姆斯特丹酒窖」的Cave Rokin，真的設於17世紀舊樓的地窖，開業於1987年，可以買到荷蘭特產氈酒Genever及蛋黃酒Advocaat。（圖片酒窖網頁）

全球10間最具代表性酒窖

１。紐約 Acker Wines

２。倫敦 Berry Bros. & Rudd

３。阿姆斯特丹 Cave Rokin

４。巴黎 Caves Auge

５。墨西哥市 La Contra

６。馬德里 Lavinia

７。墨爾本 Prince Wine Store

８。羅馬 Trimani

９。巴塞隆拿 Villa Viniteca

１０。柏林 Viniculture

▲ 巴塞隆拿Villa Viniteca：開業於1932年，最初是由芝士店起家，後來西班牙酒莊Ca N’Estruc的莊主1993年入主，才擴展成今天模樣。（圖片酒窖網頁）

同場加映：波爾多魅力酒窖

筆者沒有機會環遊世界，見識的酒窖當然有限。就算有機會去產酒區，能夠給記者自由時間去參觀酒窖，也是少之又少。慶幸那些年有時間遊走於波爾多，見識到兩間到今天仍然念念不忘的酒窖。

Badie：1880年開業的Badie，當年到訪時，一街之隔，還有1993年開業只賣香檳的小舖Badie Vins de Champagne。在這裏，可以找到自家的香檳品牌、幾萬蚊一枝的香檳，還有付款的案頭，放滿了不同香檳蓋，一次過晒冷。

▲ 從Badie香檳店，可以望到左面於1880年開業的酒窖，地方寬敞，行得舒服。

▲ 這如古董般的木酒櫃，擺放了不少香檳。

L’Intendant：Tripadvisor推薦的酒窖，1989年開業，最吸引是4層高的螺旋形樓梯，就算是一級酒莊如Lafite，也沒有「特權」，要放在樓梯底。

▲ L’Intendant正好在波爾多著名景點Grand Theatre斜對面，一點也不難找。

▲ 葡萄酒放在「樓梯底」，一點也不失禮，因為螺旋形構圖，實在太有美感。