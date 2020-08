眼睛去旅行 　 歐洲墨爾本紐約墨西哥全球10間最具代表性酒窖

▲ 如果不是經常公幹或旅遊,要拜訪這全球10間最具代表性酒窖,真的不容易。

葡萄酒雜誌《Wine Enthusiast》最近評選了全球10間最具代表性的酒窖,在這個新冠肺炎疫情下,當大家未能搭飛機周圍去,那就用眼睛去旅行,看看這分布在南北半球的10間酒窖如何脫穎而出。

全球各地都有那麼多酒窖,為何這10間能夠入選呢?綜合10間入圍酒窖的背景資料,不外乎幾個特點:

一、老字號:像美國的Acker Wines,以及在歐洲的Berry Bros. & Rudd、Caves Auge及Trimani都於19世紀時已開業,歷經兩個世紀200多年的歷史,每一間酒窖都有自己的傳奇。

就好像英國最古老的酒窖Berry Bros. & Rudd(BBR),2003年也曾落戶香港,在銅鑼灣利園開過酒窖,千呎地方是非一般的華麗。而在倫敦St. James’s Street的第一間BBR,原先是由寡婦Bourne於1698年開業的咖啡店The Sign of the Coffee Mill,直至1803年,George Berry繼承家族生意,將重點轉為賣酒,1903年更得到皇家認證。今天這家有超過300年歷史的酒窖兼酒商,僱用了6位Master of Wine,提供來自超過25個國家4,000款酒。2017年5月,更在Pall Mall開了分店。

▲ Berry Bros. & Rudd老舖的內隴改變不大,如這個本來用來秤咖啡及茶的Coffee Scale,仍然保留在店舖內;在18世紀,更成為顧客磅重之用。店內還保留了顧客的體重紀錄,可以追溯至1765年。(圖片BBR提供 )

二、侍酒師主理:如果由對酒沒有認識的人主理,那不如由熟悉葡萄酒的侍酒師打骰更佳。像前侍酒師Holger Schwarz 2006年買入柏林的Viniculture後,就將之變身成主力售賣用生物動力自然耕作法釀造的酒(Biodynamic Wine)及自然酒(Natural Wine),相信是德國首間這樣的酒窖。現售賣超過500個品牌,11月還會舉辦年度酒展。

三、人無我有特點:就好像墨爾本這間原本由侍酒師開設的Prince Wine Store,今天店內售賣的葡萄酒,經過6位專家品試才出售。而2013年,更在店內開設了餐廳Belotta。而1821年在羅馬開設的Trimani,1876年搬至現址,1991年迎接新世代,就在店內開設了意大利第一間酒吧。

四、Tripadvisor推薦:愛酒之人,當自遊行時,一定會在當地尋找酒窖參觀。而10大名單中,有不少也是旅遊網站Tripadvisor推薦,如巴黎1850年開業的Caves Auge及羅馬的Trimani等。

▲ 被稱為「阿姆斯特丹酒窖」的Cave Rokin,真的設於17世紀舊樓的地窖,開業於1987年,可以買到荷蘭特產氈酒Genever及蛋黃酒Advocaat。(圖片酒窖網頁)

全球10間最具代表性酒窖

1。紐約 Acker Wines

2。倫敦 Berry Bros. & Rudd

3。阿姆斯特丹 Cave Rokin

4。巴黎 Caves Auge

5。墨西哥市 La Contra

6。馬德里 Lavinia

7。墨爾本 Prince Wine Store

8。羅馬 Trimani

9。巴塞隆拿 Villa Viniteca

10。柏林 Viniculture

▲ 巴塞隆拿Villa Viniteca:開業於1932年,最初是由芝士店起家,後來西班牙酒莊Ca N’Estruc的莊主1993年入主,才擴展成今天模樣。(圖片酒窖網頁)

同場加映:波爾多魅力酒窖

筆者沒有機會環遊世界,見識的酒窖當然有限。就算有機會去產酒區,能夠給記者自由時間去參觀酒窖,也是少之又少。慶幸那些年有時間遊走於波爾多,見識到兩間到今天仍然念念不忘的酒窖。

Badie:1880年開業的Badie,當年到訪時,一街之隔,還有1993年開業只賣香檳的小舖Badie Vins de Champagne。在這裏,可以找到自家的香檳品牌、幾萬蚊一枝的香檳,還有付款的案頭,放滿了不同香檳蓋,一次過晒冷。

▲ 從Badie香檳店,可以望到左面於1880年開業的酒窖,地方寬敞,行得舒服。

▲ 這如古董般的木酒櫃,擺放了不少香檳。

L’Intendant:Tripadvisor推薦的酒窖,1989年開業,最吸引是4層高的螺旋形樓梯,就算是一級酒莊如Lafite,也沒有「特權」,要放在樓梯底。

▲ L’Intendant正好在波爾多著名景點Grand Theatre斜對面,一點也不難找。

▲ 葡萄酒放在「樓梯底」,一點也不失禮,因為螺旋形構圖,實在太有美感。