金融市場焦點追擊《ET財智TALK》8．17晚上8點見

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退休想安享晚年 小心呢5大風險！
2020年環球市場風高浪急，《ET財智TALK》於8月17日（周一）將請滙豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲與大家分析市場最新動態。Mark低時間，8・17晚上8點網上見！
《ET財智TALK》逢周一晚上8時於hket.com、Facebook專頁及YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。
重溫過往內容：
2020年8月10日 嘉賓：艾德證券期貨董事總經理陳健豪
美滙弱歐元強 吼準時機買歐元？專家陳健豪話你知下半年投資外滙睇咩位（有片）
2020年8月3日 嘉賓：Airstar Bank天星銀行替任行政總裁姚文松
虛擬銀行（Virtual Bank）市場係點？天星銀行Airstar姚文松現身說法（有片）
2020年7月27日 嘉賓：南方東英資產管理銷售及產品策略部副總裁李雪恒
金價創新高 A股健康牛 南方東英李雪恒教路ETF部署策略（有片）
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欄名 : ET財智TALK