聚焦疫後復甦 新經濟成焦點 滙豐范卓雲同你分析港股新機遇（有片）

環球經濟於2020年飽受新冠肺炎疫情衝擊，疫情下科技、醫療保健行業跑出，於各國重啟經濟後能否保持優勢？恒指成分股換入新經濟股、中美角力下中概股「回流」來港上市，對港股前景影響有多大？《ET財智TALK》今集請來滙豐私人銀行董事總經理兼亞洲區首席市場策略師范卓雲，與大家分析疫市最新投資形勢，中美角力下港股有何機遇！

《ET財智TALK》逢周一晚上8時於hket.com、Facebook專頁及YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。

重溫過往內容：

2020年8月10日 嘉賓：艾德證券期貨董事總經理陳健豪

美滙弱歐元強 吼準時機買歐元？專家陳健豪話你知下半年投資外滙睇咩位（有片）

2020年8月3日 嘉賓：Airstar Bank天星銀行替任行政總裁姚文松

虛擬銀行（Virtual Bank）市場係點？天星銀行Airstar姚文松現身說法（有片）

2020年7月27日 嘉賓：南方東英資產管理銷售及產品策略部副總裁李雪恒

金價創新高 A股健康牛 南方東英李雪恒教路ETF部署策略（有片）

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