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iBond 2020推出工作準備中 料息厘1.8厘好過港元定期存款

收息攻略 18:39 2020/08/14

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金管局今日與證券經紀舉行簡報會，講解發行新一批通脹掛鈎零售政府債券（iBond 2020）的詳情，但詳細發行資料、年利率、公開發售的日期仍有待官方正式宣布。

據「通脹掛鈎零售政府債券（iBond 2020）」的最新參考資料顯示，新一批iBond年期為3年，每手1萬元，每半年派息一次，派息跟本地通脹率掛鈎，並設有保證利率，過往的保證年回報1厘；計算方法還包括浮息，以綜合消費價指數最近6個月的按年通脹率計算，債券的年息以上述兩者的較高為準。驟眼看，內容與過往的iBond大致一樣。

金管局發言人指出，正進行新一批通脹掛勾債券（iBond）前期準備工作，推出時間及其他細節尚待落實。當準備工作完成後，會適時作出相關公布。

跟通脹掛鈎  料息率1.8%

政府今天剛修訂今年經濟增長預測，全年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測，分別由5月時覆檢的2.2%及1.4%，向下修訂至1.8%及0.8%。iBond與通脹掛鈎，料年利率可達1.8厘，在現時低利率環境下，港元定期存款年利率僅有1厘，iBond的回報對保守投資者來說仍具吸引力。

政府於2011年開始發行iBond，每年發行100億元，2016年發行最後一批iBond，並已在去年贖回。最後一期宣告的年利率是2.43%

 

責任編輯︰陳啟昌

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