【美股分析】未來10年必成贏家的3個行業（內附精選美股名單）

▲ 未來10年必成贏家的3個行業

來到2020年，大家要拋開舊有觀念。

對於投資界來說，今年是前所未有的一年。受到新冠病毒疫情影響，我們不單經歷了史上最快的熊市調整和最強的熊市低位反彈，更見證到負油價。

與此同時，這場破紀錄動盪亦帶來了投資機遇，讓長綫投資者趁低買入高增長股。

此外，新冠肺炎疫情也逼使企業徹底改變工作環境，推動多項迅速增長的趨勢加快發展，估計會令個別創新行業成為這10年的大贏家。接下來，筆者將會介紹當中值得投資的3個行業。

1. 雲端運算

大概你亦留意到，這段期間的最大變化就是企業僱員轉用遙距方式工作，不再需要回到辦公室。雖然並非所有業務模式也能容許僱員在家工作，但企業迅速實施更具彈性的安排，讓僱員在辦公室以外取得敏感資料，為雲端運算行業的增長前景注入強大動力。

儘管估計數字各不相同，研究機構MarketsandMarkets的報告指出，在2020年至2025年期間，全球雲端運算市場的預期規模將由3,710億美元增加至超過8,320億美元。經簡單換算後，該市場的複合年增長率高達17.5%。話雖如此，遠在病毒爆發前，自動化和遙距工作市場已經錄得增長，因此疫情只是令原有趨勢加快發展，使得雲端基建、軟件和平台業務勢不可擋。

在眾多雲端基建企業中，亞馬遜（NASDAQ：AMZN）最為突出。在2018年底至2020年首季，Amazon Web Services（AWS）佔總銷售比例由11%上升至13.5%。該項業務的增長率相當於亞馬遜傳統電商業務的大約2倍，利潤率還遠高於零售或廣告收益。換言之，AWS佔總銷售比例上升，將會刺激亞馬遜的現金流大幅增長。

另一間大家應該考慮買入的頂尖雲端企業是軟件即服務供應商Shopify（NYSE：SHOP）。該公司的銷售點平台既可支持中小型商戶提高銷售，亦能利用供需分析協助企業更了解自身的現金流狀況。Shopify擁有龐大的發展空間，有望帶來雙位數銷售增長。

2. 網絡安全

網絡安全行業可以說是雲端運算的延伸。未來10年，這個行業絕對會發展得如火如荼。

在企業加快淘汰舊有辦公室模式之際，對傳統和雲端網絡安全解決方案的需求料會節節上升。畢竟，無論經濟好壞，黑客也會伺機而動，故此網絡保安是企業的必須品，就像水電供應是一個家庭的重要一環。

在2020年6月，Grand View Research發表的報告預測，2020年至2027年全球網絡安全市場的年度增長率會達到10%。從現在起7年後，有關市場的規模將會突破3,260億美元。

在網絡安全行業中，筆者最看好Palo Alto Networks（NYSE：PANW）。目前，該公司正處於業務轉型階段，逐步以訂閱式服務取代低利潤率的硬件業務。考慮到訂閱式服務的客戶流失率較低，並能產生穩定現金流，該項策略將為公司帶來優勢。另外，Palo Alto Networks亦不時進行補強收購，以擴大網絡安全護城河。透過大型的短期投資，公司應能維持不俗的長遠增長率。

另一隻值得投資者買入的股票是身份識別服務企業Okta（NASDAQ：OKTA）。該公司以人工智能和機器學習技術防止閒雜人等和機械人登入企業的網絡，其推出與時並進的解決方案產品，以保障雲端網絡安全，並且採用雙重驗證技術和其他措施辨認個人身份。

不過，Okta的最大優勢在於其擁有的多款雲端身份識別解決方案。公司推出的產品並非「一招走天涯」的組合，而是會配合客戶發展的全方位配套增值產品。

3. 個人化醫療

最後，個人化醫療行業亦不容忽視。有關服務旨在將大眾使用的治療選項調整成適合個別患者的療法，例如針對特定基因標記的藥物、安排基層醫生與在家患者見面的遙距診症系統，或者方便基層醫生追蹤健康數據的醫療設備等。

根據去年10月ReportLinker發表的報告，在2025年，全球個人化醫藥市場的銷售額將會達到3.18萬億美元，2019年至2025年間的複合年增長率為10.6%。換句話說，本文介紹的三個行業均有望錄得穩定的雙位數銷售增長。

在個人化醫藥市場中，筆者今年多次推薦Livongo Health （NASDAQ：LVGO）。該公司能整合大量患者資料，並利用人工智能技術向慢性病患者提出建議，鼓勵他們持續糾正行為問題。由於控制病情是治療慢性病的關鍵，Livongo的訂閱式服務將能帶來重大變化。

在美國多達3,420萬名糖尿病患者中，Livongo的市場佔有率不足1%，但公司已經開始扭虧為盈，筆者認為這是其最吸引之處。假如日後Livongo將體重管理和高血壓患者亦納入目標市場，相信將可顛覆整個行業。

作者：Motley Fool Staff

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。



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