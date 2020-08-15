▲ 【WFH】美國在家工作調查 打工仔工時及開會次數增

新冠肺炎疫情導致全球不少企業實行在家工作（Work From Home，WFH）。但美國最近有研究指出，疫情期間在家工作，員工的工作時間竟比正常上班時間長，開會次數增加，亦為日常工作增添壓力。

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據彭博社報道，近日哈佛大學商學院和紐約大學研究人員，針對在疫情期間，研究美國員工的工作情況。調查涉及北美、歐洲及中東等16個地區，訪問超過2.1萬間公司及310萬位員工。

在家工作 工時增逾半小時

在家工作雖然節省乘搭交通工具的時間，但員工的工時反而有所增加。研究人員以疫情前後兩個月的工作情況作比較，研究指出，在家工作期間，員工每天工作時間多出48.5分鐘，會議次數增加約13%，員工每天平均與同事傳送1.4封電郵。

報道指出，目前美國洛杉磯和芝加哥等小數地區的員工，平均工作時長已逐漸恢復疫前水平。但紐約、聖荷西及歐洲大部分地區，員工工作時間仍然較長。哈佛商學院教授Jeff Polzer表示，未來會作更多研究，以觀察員工的工作情況。但他認為，目前疫情仍在蔓延，短期內員工工作情況難以恢復到疫前水平。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：僱員在家工作調查 工時增開會次數亦多（收費文章）】

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