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【虛擬銀行】livi bank與銀聯推手機二維碼付款功能 購物後搖一搖手機即出獎賞

日常開支 13:20 2020/08/14

分享：

livi bank與銀聯推手機二維碼付款功能 購物後搖一搖手機即出獎賞

虛擬銀行livi bank日前正式開業，並與銀聯國際合作，在livi手機應用程式加入銀聯二維碼付款功能，在全港超過2萬家支持銀聯二維碼的零售點消費，包括便利店、餐飲、公共交通、娛樂及公用事業等。

在開業推廣期間，livi推出「Shake Shake」開業禮遇，客戶使用銀聯二維碼付款購物，再輕輕搖動手機，便可搖出獎賞，於下次購物時使用，每日最多3次機會。

手機二維碼支付。

【虛擬銀行】livi bank今日開業　盤點4間虛擬銀行開業優惠

成功開戶即送100元   首50萬元存款年利率0.5%

市民可憑香港手提電話號碼及香港身份證遙距開戶，livi不設最低存款結餘要求，亦不會向客戶收取任何維持帳戶的費用。客戶在開戶後，並成功申請livi虛擬扣帳卡後，二維碼消費功能將同時自動啟用。livi客戶戶口自動獲享首50萬港元活期存款0.5%的年利率優惠。

為吸引市民開戶，livi推出迎新獎賞，成為livi用戶便可即時享有100元獎賞；另外，參加livi的推薦計劃，推薦首10位親友成為livi客戶，每成功推薦1位，推薦人便可獲100元額外獎賞。

livi bank由中銀香港、京東數科、怡和合資而成。

【了解虛擬銀行】虛擬銀行小知識 同傳統銀行有甚麼不同？

【了解虛擬銀行】虛擬銀行的6大特點

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 生活理財

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