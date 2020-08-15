▲ 疫下容易打機成癮 家長需慎防子女墮課金陷阱 -

本港一項調查發現，青少年在新冠疫情下打機「課金」情況堪憂，嚴重者更因此欠債逾10萬元。家長宜以身作則，引導孩子培養健康的娛樂習慣及理財意識。

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疫下打機增加 近9成人曾課金

北區青年商會聯同路德會青亮中心、以及明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院，今年3月至6月期間針對15至40歲人士進行訪問，發現疫下近3成受訪者每日花5小時或以上打機，較疫情前升1倍。

打機時間多，令更多人有機會花錢購買裝備，近9成人曾以信用卡課金，逾4成人月均花2,140.5元，更有人曾一晚花了1萬元，在遊戲內最終共課金14萬元。

遊戲捉玩家心理 藉新道具賺錢

當下不少遊戲屬於免費增值（freemium），即可以免費玩，但會透過遊戲內的微交易（microtransaction）功能販賣多種道具，例如改變玩家角色的外貌皮膚（skin）、裝備等，不少更以抽蛋形式（lootbox），讓玩家碰運氣抽到自己想要的道具。

此類機制一直是免費遊戲公司賺取利潤的方式，無可厚非，但近年不少遊戲公司懂得利用人性弱點，透過微交易謀取暴利。

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家長宜做功課 了解遊戲性質

據商會調查顯示，最多人課金打機的遊戲屬多人綫上戰術擂台、回合制策略類遊戲等，逾7成人因朋輩影響而玩，約4成人想靠打機獲得別人讚賞。這類心態令電玩消遣淪為炫耀攀比的工具，失卻遊戲樂趣，更加劇課金的傾向。家長除應讓孩子接觸單機綫下遊戲，亦可與孩子一起玩，親自了解遊戲是否適合孩子，更或促進親子關係。

打機作為新世代娛樂方式，並不代表家長無法參與。若能引導子女「向善」，便可免卻他們受害於不良商業手法。

撰文 : 沈帥青

(節錄)

【原文：家長善加引導 孩子打機不課金】

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