融入真實生活 減低偏見　教曉人工智能做個更負責任的AI

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人工智能不僅提高效率和降低成本，而且還可以幫助企業重新思考和解決關鍵問題。人工智能透過讀取大量的數據，分析當中有意義的規律，並提供對應的建議。但假如部署人工智能系統時沒有考慮到合規性（Compliance）和核心價值（Core Value），反而會讓企業面臨重大風險，包括數據隱私和安全問題、造成偏見等。不合規或沒有核心價值規範的人工智能系統，除了可能觸犯法規而導致罰款（尤其是受監管行業如金融），還可能影響到客人的用戶體驗，更甚會牽連到企業的聲譽。
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事實上，企業創建人工智能系統時往往考慮並不周全。舉一個經典的例子，某國際知名的高科技公司曾經部署一個人工智能招聘系統，旨在通過閱讀簡歷並篩選合適的候選人來簡化招聘流程。該系統背後的演算法主要是參照傳統的招聘流程。但是，該系統在篩選簡歷的時候，在計分系統中負面標記了含有與女性有關的詞語。該人工智能系統似乎在學習的時候，錯誤地把性別作為其中一個考慮因素，並把計分偏向於男性候選人。該演算法並沒有幫助消除招聘過程中存在的偏見，反而是把偏見融入演算法當中。
故此，埃森哲認為，創建人工智能系統的時候，並不能只單純考慮系統的運算和智能性，企業同時還需要進一步理解技術背後的邏輯，不斷對新興技術進行教養和訓練，讓它們對人們的生活以及客戶的業務有深刻的洞悉，從而建立高度的信任和構建新的社會契約。
五大核心價值
前文提到，人工智能系統要有核心價值來規範以達致負責任的人工智能系統（又稱為責任AI／道德AI），以下是至為重要的五個核心價值。
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四步邁向更負責任的AI系統
負責任的人工智能系統像是一個具有明確規則的開發框架，透過規範訓練數據及工具、以及最佳做法來降低人工智能系統可能會面臨的風險。以下是一些推薦做法以實踐負責任的人工智能系統。
埃森哲已經朝著這個方向邁出了第一步，開發了一款方案來評估AI演算法是否公正，可以快速評估數據是否能產生公正的結果，並識別出是否有某些群組被演算法不公正對待。
在如今這個競爭激烈的市場中，思考和實施負責任人工智能系統變得至為重要。負責任人工智能系統並不是錦上添花（nice-to-have）的要求，而是成功推行人工智能系統的先決條件。貫徹建立負責任的人工智能系統不僅可以會使客戶受益，還將讓企業可持續地釋放人工智能的真正潛力！
【公司簡介】
埃森哲公司是一家全球領先的專業服務公司，是《財富》全球500強企業之一。埃森哲在大中華區開展業務30餘年，正在更創新地參與商業和技術生態圈的建設，幫助中國企業和政府把握數碼化力量，通過制定戰略、優化流程、集成系統、部署雲端計算等實現轉型，提升全球競爭力，從而立足中國、贏在全球。
作者：
Johnny Leung（埃森哲大中華區董事總經理）、
Jerry Sham（埃森哲大中華區董事總經理）、
Tommy Sou（埃森哲大中華區諮詢顧問）
撰文 : Accenture Greater China
欄名 : 埃森哲視野