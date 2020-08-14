▲ 【金價走勢】買金的理由 黃金價格長期升幅驚人 保值功能獨一無二

市場對黃金的關注程度變得炙熱，作為終極貨幣，黃金最重要的價值是其在資產配置中發揮的獨一無二保值功能，而非短期起伏帶來的投資回報。

「真金白銀」 不受經濟因素驅動

分析一種資產，首先要弄清楚其本質。

金、銀普遍被籠統歸納為商品，相對具體的分類會視其為稀有金屬。惟黃金與普通大宗商品有着截然不同的特性。商品價格隨經濟表現起伏，兩者呈現正相關性；黃金則不受經濟因素驅動。

「真金白銀」從來都是歷久不衰的貨幣

在人類文明社會歷史長河裏，「真金白銀」從來都是歷久不衰的貨幣，中國人更直接把錢稱為金錢。相比下，法定貨幣的購買力，則無一例外持續被蠶食，永遠只有貶值一個方向，甚至連跌至一文不值的例子，亦數不勝數。

兩者不同之處，在於法定貨幣能夠無中生有，黃金供應卻受到客觀因素嚴格限制。因此，雖然金、銀與法定貨幣同樣具備貨幣屬性，但筆者把黃金稱為終極貨幣，這個定性為分析黃金走勢提供了一個直觀的概念框架。

抵禦通脹避險 保長期升值

就短期表現而言，黃金與其他資產類別一樣，價格受市場預期及現實數據的影響。

既然有史以來最快的貨幣供應增速推升金價，同樣道理，如果未來貨幣供應增速意外放緩，金價就有可能轉弱。黃金市場目前炒作氣氛炙熱，投資者更需要釐清上述影響金價因素之間的關係。

金價長期升幅驚人 短綫有波動

誠然，如果單純作為投資資產，黃金優勢並不明顯。雖然金價長期升幅驚人，但同樣難免經歷高低起伏、甚至漫長的沉寂期。

自從金本位在1971年結束後，金價開始自由浮動，至今已經接近半個世紀，年均複合增長率高達8.4%。黃金好比是一份提供不俗長期回報的保單，值得一直持有。

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