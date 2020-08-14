▲ 現實世界就像大富翁 你的財富可不知不覺被轉移

原來到現在，仍有好多人相信現金是真財富，認為現金有價值，其實，現金只有「交易價值」，沒有「真正的財富價值」。正正是一般人對「財富系統」的不認識，令他們的財富不斷被「轉移」！

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現實版大富翁

我先用一個簡單的世界做比喻──紙版遊戲「大富翁」。

在這個金錢遊戲的世界裡，金錢規則已經預先定好，每位參加者在遊戲開始時將獲派固定的一筆錢，然後每次經過起點時就得到固定收入，而每一幅地收多少租都清楚預先制定好，即是規則已經被「制定者」預先制定好。

若果規則會在中途改變，財富轉移的情況就會發生，例如每次經過起點時收取的現金數目減半，又或所有租金一律上升一倍，都會對所有玩家在財富上產生影響。

▲ 現實世界就像大富翁

改變規則

假設現在有一班人正在玩「大富翁」，在遊戲玩到一半的時候，他們「一致」決定從下一圈開始，租金一律升一倍，這意味著財富從現金持有者流進了土地持有人的手中！以及財富從劣質土地持有人流進優質土地持有人的手中！

無論玩家手中持有的現金及土地物業有多少，只要「制定者」改變規則，財富就會被（暗中）重新分配。

例如當中有一位玩家手中沒有土地物業，只有現金，但下一圈開始租金會一律上升一倍，沒有土地令這玩家沒有得益，但手中一直存有的現金卻變相令購買力減半，即是他的財富因新的金錢規則而大幅減少。

另外，每次經過起點都會得到固定收入，但這個所謂的固定收入並沒有因為新規則而上升，即其實是減少。這位玩家沒有土地的租金收入，只依賴每月固定（已大幅貶值）的收入，隨時間過去，這位玩家只會愈來愈貧窮。

▲ 當租金一律升一倍，這意味著財富從現金持有者流進了土地持有人的手中！

金錢規則

當他們「一致」決定新的金錢規則，將租金一律上升一倍，財富的重新分配就正式啟動，有些人的財富減少即意味著有些人的財富增加。

當中有些玩家，他們持有土地物業，有租金收入，他們會因新規則而得益，隨著每一圈的財富流入，他們只會愈來愈富有，財富會轉移到他們的手中，最終令到貧者愈貧，富者愈富。

在剛才的改變金錢規則事件中，這班人「一致」決定改變金錢規則，表面看所有人都是「制定者」，但事實上，這個新規則可能是由某人或某群較「大聲」的人提出的，而較「細聲」的人只能付和，又或是由某些能看得透財富規則及局勢的人提出的。

因此，某些最少話事權，最看不透財富規則及局勢的人，將會成為輸家，財富將會被強行（或暗中）轉移。

利用發行貨幣去轉移財富

其中一種常用的手段就是不斷發行貨幣（紙幣──一張只憑這刻信任度而有價值的紙張），多年來，很多國家都利用這方法來將財富轉移到自己的手上，而人民更是避無可避，當面對通貨膨脹的環境，很多人只能坐以待斃，任由「制定者」宰割，只懂持有現金的人將面對無形的財富轉移。

在1971年以前，美國行金本位的貨幣政策，即每張美元紙幣都等同某固定的黃金，但其後取消了這個制度，即政府可無限制地發行貨幣，再加上美元有全球公認的國際貨幣地位，令「制定者」所能控制的範圍更廣泛。

無論是中國、香港，又或其他國家，都無法逃出美國的「制定」範圍。

當金錢規則在不知不覺中改變，很多人不知道正影響著他們，最終令很多人根本不知道他們的財富正在減少，又或者他們知道法則正在改變，但卻不懂得怎樣應對。

▲ 發行貨幣是其中轉移財富的方法。

應對策略

其實，我們身處在這種環境下，沒有「制定」的權力，只有應對的方法，首先是要看清楚金錢遊戲的規則，以及當前的局勢，絕不能以甚麼都不做來應對，另外就是更明白紙幣的意義，其功用及在財富中所扮演的角色，在財富組合上更有效將現金及資產作配置。

在無形的財富轉移環境下，必須要更有效分配資產，要避免財富的暗中減少，重點絕不是盲目投資，而是學習投資，我們要更多學習金錢及投資方面的知識，要成為聰明的投資者。

我們絕不能人云亦云作投資決定，要以合理或平宜的價格買入優質資產，又或是自己建立資產，而這些資產是能夠避開財富轉移，甚至因財富轉移而得益的。

而在長遠計，亦要建立打工以外的收入，若只懂依賴人工收入，收取固定的人工，在通貨膨脹下，收入亦已經被暗中轉移，在「制定者」的規則下，就只能坐以待斃，眼白白看着財富被轉移。

相反，若果能持有某些資產，而這些資產所產生的收入並不會因通脹而減少，這樣才是真正應對的方法，才能成功避開看不見的財富轉移。

【本文獲作者龔成授權轉載，原文題為：你的財富，不知不覺被轉移！】

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